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Госкомстат Узбекистана планируется преобразовать в Нацстатком

© Flickr / Ken Teegardin
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200418/13952447/Goskomstat-Uzbekistana-planiruetsya-preobrazovat-vNatsstatkom.html

Планируется, что комитет получит беспрепятственный доступ к ведомственным базам данных министерств и ведомств, в том числе посредством их взаимной интеграции.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. На базе Государственного комитета Узбекистана по статистике будет образован Национальный статистический комитет (Нацстатком), следует из проекта указа президента, опубликованного для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В соответствии с документом, Нацстатком осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций и в своей деятельности подотчетен непосредственно президенту и премьер-министру.

Планируется, что комитет получит беспрепятственный доступ к ведомственным базам данных министерств и ведомств, в том числе посредством их взаимной интеграции, для проведения наблюдений, анализов и формирования официальных статистических материалов.

Основными задачами Нацстаткома определены:

  • разработка и осуществление единой государственной политики в области официальной статистики, обеспечение эффективной системы сбора, обработки, анализа и публикации официальной статистической информации;
  • сбор, обработка, анализ и публикация статистической информации о социальных, экономических и демографических явлениях, процессах и их результатах;
  • координация работы органов государственного управления в вопросах формирования достоверной статистической информации в области официальной статистики;
  • разработка, утверждение и внедрение в практику единой статистической методологии, соответствующей международным рекомендациям, и форм статистических наблюдений;
  • совершенствование методологии статистического сбора, обработки и анализа информации посредством применения современных и передовых методов и инструментов, в том числе на основе широкого использования межведомственного обмена информацией, проведения обследований и опросов респондентов;
  • координация деятельности государственных органов и организаций в части работ по формированию, ведению и обновлению перечня наборов открытых данных;
  • широкое внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в процессы сбора, обработки, анализа и публикации статистической информации, интеграцию информационных систем с базами данных других органов государственного и хозяйственного управления.

Также проектом указа предусмотрено утверждение Национальной стратегии развития статистики Узбекистана на 2020-2025 годы, основная цель которой — комплексное развитие всей национальной статистической системы страны для повышения актуальности статистики, отвечающей потребностям пользователей, совершенствование управления и координации статистических систем.

Теги:
Государственный комитет по статистике, Госкомстат, Узбекистан



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