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Сотрудникам правоохранительных органов передали специальные комбинезоны для защиты от коронавируса

Народные приемные президента передали правоохранителям защитные комбинезоны

Facebook / "Диалог с народом"
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (368)
20510
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200418/13953399/Narodnye-priemnye-prezidenta-peredali-zaschitnye-kombinezony-pravookhranitelyam.html

Комбинезоны были изготовлены в швейных цехах, созданных по специальному указу главы государства в отдаленных регионах страны.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Сотрудникам министерств внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и других ведомств, которые несут круглосуточное дежурство на всех постах при въезде в Ташкент, по инициативе администрации президента Узбекистана и Народной приемной в качестве спонсорской помощи были переданы комбинезоны для защиты от коронавируса.

Сотрудники МО, МВД и Национальной гвардии
Sputnik / Рамиз Бахтияров
На защите вашего здоровья
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В рамках акции в швейных цехах, созданных по специальному указу главы государства в отдаленных регионах страны, было изготовлено более пяти тысячи специальных комбинезонов.

Как рассказал заведующий Народной приемной президента Бахтиёр Джамалов, к работе были привлечены более ста швей. 

"Мы поставили сырье в данные цеха, обеспечили их необходимыми средствами. Будем продолжать эту благую работу во всех регионах страны", — отметил Джамалов.

Напомним, столица Узбекистана уже несколько недель живет в режиме карантина. Посты ГУВД, военных и Нацгвардии дежурят на центральных улицах, а в махаллях созданы локальные карантинные дружины.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (368)
Теги:
Администрация президента, Узбекистан, коронавирус, помощь, Народные приемные Президента



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