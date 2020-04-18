Народные приемные президента передали правоохранителям защитные комбинезоны

Комбинезоны были изготовлены в швейных цехах, созданных по специальному указу главы государства в отдаленных регионах страны.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Сотрудникам министерств внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и других ведомств, которые несут круглосуточное дежурство на всех постах при въезде в Ташкент, по инициативе администрации президента Узбекистана и Народной приемной в качестве спонсорской помощи были переданы комбинезоны для защиты от коронавируса.

В рамках акции в швейных цехах, созданных по специальному указу главы государства в отдаленных регионах страны, было изготовлено более пяти тысячи специальных комбинезонов.

Как рассказал заведующий Народной приемной президента Бахтиёр Джамалов, к работе были привлечены более ста швей.

"Мы поставили сырье в данные цеха, обеспечили их необходимыми средствами. Будем продолжать эту благую работу во всех регионах страны", — отметил Джамалов.

Напомним, столица Узбекистана уже несколько недель живет в режиме карантина. Посты ГУВД, военных и Нацгвардии дежурят на центральных улицах, а в махаллях созданы локальные карантинные дружины.