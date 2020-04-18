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Мужчина в защитной маске держит свечу, зажженную от Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Самолет с Благодатным огнем вылетел из Израиля в Россию

AFP 2020 / Ahmad Gharabli
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200418/13953900/Samolet-s-Blagodatnym-ognem-vyletel-iz-Izrailya-v-Rossiyu.html

В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения Благодатного огня. Из-за пандемии коронавируса впервые за десять веков на ней не присутствовали паломники и верующие.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. После появления Благодатного огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня. Затем огонь доставили к Яффским воротам Старого города, где раздали его дипломатам из стран, в которых значительная часть населения исповедует православие. 

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Митрополит Викентий обратился к верующим по случаю Пасхи
В числе дипломатов был и российский посол Анатолий Викторов. Он отдал огонь делегации Фонда Андрея Первозванного, которая, как пишет РИА Новости, уже вылетела из аэропорта Тель-Авива в столицу России.

Ожидается, что самолет приземлится во Внуково в 20.30 по московскому времени. Члены фонда доставят Благодатный огонь к ночной пасхальной службе в храм Христа Спасителя. Она начнется в 23.30 и будет транслироваться федеральными каналами.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.

Теги:
Пасха, Иерусалим, Благодатный огонь, Россия, Израиль



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