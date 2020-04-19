Назначен новый директор Агентства санэпидблагополучия при Минздраве

Директором агентства стал Баходир Юсупалиев. Бахром Алматов, занимавший ранее должность главы ведомства, стал его заместителем.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В структуре центрального аппарата Министерства здравоохранения Узбекистана произошли изменения.

В частности, постановлением президента была введена должность первого заместителя министра — директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве.

На эту должность был назначен Баходир Юсупалиев, который с апреля 2017 года исполнял функции первого замминистра здравоохранения.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев

Согласно постановлению правительства, должность заместителя директора занял бывший директор агентства и главный государственный санитарный врач республики Бахром Алматов.

Первым замдиректора агентства стал Ботиржон Курбонов.