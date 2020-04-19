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Во время подписания документов

Назначен новый директор Агентства санэпидблагополучия при Минздраве

Sputnik / Вадим Савицкий
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200419/13954766/Naznachen-novyy-direktor-Agentstva-sanepidblagopoluchiya-pri-Minzdrave.html

Директором агентства стал Баходир Юсупалиев. Бахром Алматов, занимавший ранее должность главы ведомства, стал его заместителем.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В структуре центрального аппарата Министерства здравоохранения Узбекистана произошли изменения. 

В частности, постановлением президента была введена должность первого заместителя министра — директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве.

На эту должность был назначен Баходир Юсупалиев, который с апреля 2017 года исполнял функции первого замминистра здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев

Согласно постановлению правительства, должность заместителя директора занял бывший директор агентства и главный государственный санитарный врач республики Бахром Алматов. 

Первым замдиректора агентства стал Ботиржон Курбонов.

Теги:
Минздрав Узбекистана, назначение, директор



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