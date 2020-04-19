Ушел из жизни известный узбекский ученый Джура Абдуллаев

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Сегодня наука Узбекистана понесла тяжелую утрату. На 93-м году жизни скончался выдающийся ученый в области информационных технологий, член Академии наук Джура Абдуллаев.
Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
Джура Абдуллаев родился 21 февраля 1927 года в Ташкенте.
В 1953 году окончил Среднеазиатский политехнический институт (ныне – Ташкентский государственный технический университет), затем прошел аспирантуру в Институте автоматики и телемеханики Российской Академии наук.
В последующие годы защитил кандидатскую и докторскую диссертацию. В 1989-м стал членом Академии наук Узбекистана.
Джура Абдуллаев занимал должности министра высшего и среднего специального образования республики, был ректором Ташкентского института электротехники и связи, исполняющим обязанности президента.
Также был председателем отдела механики и информатики Академии наук, главным научным сотрудником Центра научно-технических и маркетинговых исследований Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Джура Абдуллаев внес достойный вклад в подготовку квалифицированных научных кадров, некоторые из его научных разработок успешно применяются в отраслях экономики Узбекистана.
Академику было присвоено почетное звание "Заслуженного деятеля науки Республики Узбекистан". Он также был награжден орденом "Мехнат шухрати" и медалью "Шухрат".