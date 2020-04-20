В каких дополнительных случаях можно пользоваться собственным авто — МВД

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Руководитель информационной службы МВД Шохрух Гиясов в ходе брифинга ответил на ряд вопросов, касающихся использования частного транспорта в период карантина.
- Могу ли я отвезти овощи из моей теплицы на рынок на своей личной машине?
- Да, можете. Согласно решению специальной комиссии, в период карантина можно доставлять выращенную сельскохозяйственную продукцию на рынок или в продовольственные магазины на своем личном автомобиле категории М1 или М2.
- Разрешено ли пациентам с хроническими заболеваниями ездить в больницу на личном авто?
- Да, если у больного с хроническим заболеванием есть соответствующее направление или справка от лечащего врача, он может съездить в больницу на своей машине или воспользоваться другим транспортом.
- Моя мать находится в онкологической больнице. Врач назначает лекарства почти каждые 2-3 дня. Медучреждение находится далеко. Могу ли я доставлять препараты на своей машине?
- В подобных случаях на основании соответствующей справки врача о заболевании и направления на лечение гражданам разрешается ездить в медучреждения на своих транспортных средствах.
Напомним: до 10 мая по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры) или обладающие правом на передвижение без него.
Выезжать из дому нельзя не только на машине, но и на мотоцикле, скутере или велобайке.
Исключения — выезды на работу, в продуктовый магазин или на рынок, а также в аптеку или к врачу. При этом необходимо обязательно быть в защитной маске.
По последним данным, в республике зафиксировано 1 565 случаев заболевания COVID-19, пять граждан скончались, 225 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.