В каких дополнительных случаях можно пользоваться собственным авто — МВД

До 10 мая по всему Узбекистану запрещено пользоваться транспортом в личных целях. Однако есть исключения.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Руководитель информационной службы МВД Шохрух Гиясов в ходе брифинга ответил на ряд вопросов, касающихся использования частного транспорта в период карантина.

- Могу ли я отвезти овощи из моей теплицы на рынок на своей личной машине?

- Да, можете. Согласно решению специальной комиссии, в период карантина можно доставлять выращенную сельскохозяйственную продукцию на рынок или в продовольственные магазины на своем личном автомобиле категории М1 или М2.

- Разрешено ли пациентам с хроническими заболеваниями ездить в больницу на личном авто?

- Да, если у больного с хроническим заболеванием есть соответствующее направление или справка от лечащего врача, он может съездить в больницу на своей машине или воспользоваться другим транспортом.

- Моя мать находится в онкологической больнице. Врач назначает лекарства почти каждые 2-3 дня. Медучреждение находится далеко. Могу ли я доставлять препараты на своей машине?

- В подобных случаях на основании соответствующей справки врача о заболевании и направления на лечение гражданам разрешается ездить в медучреждения на своих транспортных средствах.

Напомним: до 10 мая по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры) или обладающие правом на передвижение без него.

Выезжать из дому нельзя не только на машине, но и на мотоцикле, скутере или велобайке.

Исключения — выезды на работу, в продуктовый магазин или на рынок, а также в аптеку или к врачу. При этом необходимо обязательно быть в защитной маске.

По последним данным, в республике зафиксировано 1 565 случаев заболевания COVID-19, пять граждан скончались, 225 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.