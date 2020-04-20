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Конфорки газовой плиты. Архивное фото

Один из центральных районов Ташкента временно останется без газа - адреса

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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92510
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200420/13958684/Odin-iz-tsentralnykh-rayonov-Tashkenta-vremenno-ostanetsya-bez-gaza---adresa.html

Сообщается, что 21 апреля с 11.00 до 18.00 будет проводиться ремонт подземного газопровода на улицах Темура Малика и Тинчлик.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В столичном хокимияте предупредили жителей одного из центральных районов о временном отключении газа по некоторым адресам.

Пресс-служба городской администрации информирует, что 21 апреля с 11.00 до 18.00 будет проводиться ремонт подземного газопровода на улицах Темура Малика и Тинчлик.

Остановят подачу газа в Теплоцентраль №2, поэтому отключение коснется частных потребителей по следующим адресам:

Газовая плита
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хокимият: в двух районах Ташкента отключат газ

- улица Корасув буйи;
- улица Гёте;
- массив "Карасу".

Оптовых потребителей:

- здание академии Министерства внутренних дел;
- промышленное предприятие "Нобель фарм";
- Управление безопасности дорожного движения Ташкентской области;
- Дом престарелых в массиве "Карасу-4";
- Теплоцентраль №2;
- хлебозавод и другие малые предприятия в массиве "Карасу-6".

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Напомним, два дня назад хокимият Ташкента также информировал жителей Чиланзарского района о временном отключении газа. Газоснабжение было прервано по следующим локациям: Чиланзар 16-й квартал; Чиланзар 17-й квартал; Чиланзар Ц-квартал.

Газ отключали для устранения неисправности в газопроводе на улице Ботирма квартала Чиланзар-17.

Теги:
Ташкент, Хокимият Ташкента, газопровод, ремонт, газ



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