Один из центральных районов Ташкента временно останется без газа - адреса

Сообщается, что 21 апреля с 11.00 до 18.00 будет проводиться ремонт подземного газопровода на улицах Темура Малика и Тинчлик.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В столичном хокимияте предупредили жителей одного из центральных районов о временном отключении газа по некоторым адресам.

Пресс-служба городской администрации информирует, что 21 апреля с 11.00 до 18.00 будет проводиться ремонт подземного газопровода на улицах Темура Малика и Тинчлик.

Остановят подачу газа в Теплоцентраль №2, поэтому отключение коснется частных потребителей по следующим адресам:

- улица Корасув буйи;

- улица Гёте;

- массив "Карасу".

Оптовых потребителей:

- здание академии Министерства внутренних дел;

- промышленное предприятие "Нобель фарм";

- Управление безопасности дорожного движения Ташкентской области;

- Дом престарелых в массиве "Карасу-4";

- Теплоцентраль №2;

- хлебозавод и другие малые предприятия в массиве "Карасу-6".

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Напомним, два дня назад хокимият Ташкента также информировал жителей Чиланзарского района о временном отключении газа. Газоснабжение было прервано по следующим локациям: Чиланзар 16-й квартал; Чиланзар 17-й квартал; Чиланзар Ц-квартал.

Газ отключали для устранения неисправности в газопроводе на улице Ботирма квартала Чиланзар-17.