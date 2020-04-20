Установлен порядок приема в классы по военно-патриотическому направлению

В них на конкурсной основе принимаются мальчики и девочки, успешно закончившие 6-й класс школы и показавшие свои способности по углубленным дисциплинам.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Установлен порядок приема в специализированные классы по военно-патриотическому направлению, информирует пресс-служба Минюста.

В соответствии с положением, утвержденным постановлением правительства, целью специализированных классов является обеспечение углубленного обучения учеников по военно-патриотическому направлению в рамках общеобразовательных средних учебных дисциплин.

В них на конкурсной основе принимаются мальчики и девочки, успешно закончившие 6-й класс школы и показавшие свои способности по углубленным дисциплинам.

У претендентов соответствующие документы принимаются с 1 по 20 июля.

Испытания по физической подготовке проводятся в промежутке между 21 июня и 5 августа, тестовые испытания по соответствующим предметам - между 15 и 25 августа.

По окончании испытаний по физической подготовке кандидаты, набравшие 70 и более баллов по 100 балльной системе, будут допущены к тестовым испытаниям.

Период обучения в специализированных классах школ составляет 5 лет (7-11 классы). Начиная с 2020/2021 учебного года в специализированные классы будут приняты 30 учеников, закончившие 6-й класс.

Напомним, 10 января в Академии Вооруженных сил состоялось расширенное заседание Совета безопасности под председательством президента Узбекистана, Верховного главнокомандующего ВС. На встрече говорили о дальнейшем развитии и реформировании национальной армии. Мирзиёев поручил усилить военно-патриотическое воспитание молодежи.

Даны дополнительные поручения по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания населения, в первую очередь молодежи, вовлечению в процесс осуществляемых в стране реформ, реализации его интеллектуального и творческого потенциала.