В Узбекистане голосуют за лучших спикеров онлайн-марафона по бизнесу

Предполагается, что это поможет дальнейшему развитию предпринимательских навыков, а также в адаптации к сегодняшней непростой ситуации.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. С 1 по 7 мая пройдет первый онлайн-марафон Makon Anti Crisis в поддержку бизнеса.

Это уникальная площадка для обмена опытом, где более двадцати лучших отечественных и зарубежных экспертов поделятся важными советами по принятию антикризисных мер.

Предполагается, что это поможет дальнейшему развитию предпринимательских навыков, а также в адаптации к сегодняшней непростой ситуации.

"Защита и поддержка бизнеса – главная цель этого онлайн-марафона. Кроме того, мы хотим, чтобы выступления спикеров были максимально полезными и важными для всех без исключения. Именно поэтому мы объявили о начале открытого голосования за спикеров", - рассказал Диёр Мирзаахмедов, председатель правления Ассоциации предприятий "Национальный маркетинговый центр".

С этой целью разработан специальный Telegram-бот @makonanticrisis_bot, где каждому предоставляется возможность выбора спикера согласно предложенному списку, а также можно добавить и своего спикера.

После чего голосующим необходимо выбрать один или несколько вопросов (или добавить свой вопрос), наиболее злободневных и актуальных для каждого, ответы на которые он хочет услышать на конференции. За неделю голосования определится самый популярный антикризисный контент для узбекского бизнеса.

"Основываясь на мнении представителей бизнеса, мы сформируем актуальную программу выступлений, максимально полезную во время нелегкой борьбы с кризисом. В Узбекистане такое мероприятие в формате онлайн с большим количеством участников в лице отечественных и зарубежных экспертов организовывается впервые. Мы прилагаем все усилия для предоставления реальной помощи, которая действует и работает на примере личного опыта успешных людей. Открытое голосование предоставит нам, организаторам, возможность понять, какие вопросы сейчас волнуют наших предпринимателей по всей республике, а также получить обратную связь в виде ответов и советов", - считает Дилшод Азимов, начальник управления регулирования рекламной деятельности Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан.

Необходимо отметить, что результаты голосования в реальном времени можно посмотреть на сайте makonmf.uz. Список спикеров и вопросов пополняется новыми, выступающими по мере их добавления голосующими.

Все участники голосования автоматически получают регистрацию на онлайн-марафон.

Организаторами марафона являются Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан и Национальный маркетинговый центр, а также генеральный партнер – банк "Асака".