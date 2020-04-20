К участию в видеоконцерте ко Дню Победы пригласили узбекистанцев

Организаторы приглашают к участию всех желающих и просят присылать вокальные, литературные и танцевальные выступления, посвященные Великой Победе, на почту представительства.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Узбекистане сообщило о проведении видеоконцерта ко дню 75-летия Великой Победы.

"Меньше месяца осталось до одного из самых значимых праздников этого года - 75-летия Великой Победы. В связи с ограничениями, вызванными эпидемиологической обстановкой, мы решили провести видеоконцерт, участником которого может стать каждый желающий," - говорится в сообщении на сайте структуры.

Организаторы приглашают к участию тех, кто хочет представить свое творчество, и просят присылать вокальные, литературные и танцевальные выступления, посвященные Великой Победе на почту: 9may2020@bk.ru

При этом особо отмечено, что работы принимаются до 3 мая 2020 года.

Лучшие номера войдут в видеоконцерт и будут представлены зрителям 9 мая на нашем сайте и страницах в социальных сетях.

Напомним, в этом году парад Победы 9 мая не состоится из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил на встрече с членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства поручил силовым ведомствам изменить график проведения праздничного парада и отложить другие намеченные мероприятия.

Между тем речь не идет об отмене праздничного мероприятия. По словам Путина, все торжества, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020 году.