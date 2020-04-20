Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 апреля

В республике продолжает стремительно расти количество выздоровевших. Власти расширяют меры поддержки граждан, в том числе пожилых.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме к этому часу.

Последние данные по числу заболевших

За последние сутки в Узбекистане выявлен еще 61 заболевший COVID-19. Таким образом, по данным на 18.00 по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 1 604 человека.

Пациенты продолжают активно выздоравливать

Минздрав сообщил о выздоровлении еще 36 человек. Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Андижане, Бухаре и Ташкенте.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей побороть недуг, 261.

Диагностика COVID-19 становится доступнее для населения

Частным медицинским учреждениям до 1 сентября разрешили проводить платные тесты на COVID-19.

Работать в этом направлении негосударственные медучреждения могут на основе договоров, подписанных руководителями региональных центров санитарно-эпидемиологического благополучия.

Медучреждения продолжают закрываться на карантин

Сегодня в Ташкенте закрыли на карантин Республиканский перинатальный центр.

Решение было принято после того, как у беременной пациентки обнаружили COVID-19.

Это четвертое медучреждение, которое вынужденно ушло на карантин в Ташкенте. Ранее в этом месяце из-за проникновения COVID-19 были закрыты городская клиническая больница №17, семейная поликлиника №8 Мирзо-Улугбекского района и родильный дом №6.

Власти идут навстречу пенсионерам

Чтобы сократить оборот бумажных купюр, все пенсии было решено выплачивать безналичным путем, то есть, переводя положенную сумму на банковские карты.

Однако за пожилыми гражданами оставалось право обналичить эти деньги в банкоматах, и раньше за снятие средств с карточки взималась комиссия в размере 1% или же эта услуга была бесплатной, если она осуществлялась через банкоматы Народного банка.

Теперь же решено, что за транзакции по пластиковым картам пенсионеров комиссия взиматься не будет. Иными словами, пожилой гражданин не должен ничего платить вне зависимости от того, в каком банкомате он производит операцию.

Новые правила для узбекских таксистов

В Узбекистане до 10 мая не будут выдаваться лицензии на оказание услуг такси.

Также, по новым правилам, водители такси, имеющие лицензию на оказание этой услуги и занимающиеся доставкой, должны носить спецодежду (комбинезон), медицинские перчатки и маску.

Сезону клубники карантин — не помеха

Власти входят в положение граждан в абсолютно различных вопросах: и в финансовых, и бытовых, и торговых.

Так, накануне в Ташкенте разрешили возобновить свою работу химчисткам. Сегодня же стало известно о том, что во всех махаллях столицы во время карантина будет разрешено торговать клубникой.

В городской администрации уточнили, что весь май для тех, кто завозит на транспорте клубнику в столицу, будут созданы все условия.

Узбекистан активно помогает своим соседям в борьбе с COVID-19

В Москву сегодня прибудет вторая партия гуманитарной помощи из республики.

Самолет ВВС Узбекистана Ил-76ТД с медицинскими масками на борту приземлится в аэропорту Шереметьево.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, в мире зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения, почти 166 тысяч человек скончались, но есть и хорошие новости: свыше 632 тысяч человек по всему миру вылечились от коронавируса.