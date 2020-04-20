По российскому телеканалу покажут репортаж о гумпомощи Узбекистана

Сегодня самолет ВВС Узбекистана Ил-76ТД с медицинскими масками на борту вылетел в Москву. Лайнер приземлился в аэропорту Шереметьево.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Телеканал "Россия 24" подготовил специальный репортаж, посвященный помощи, которую Узбекистан оказывает РФ в борьбе с коронавирусом.

Напомним: сегодня в Москву прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Ташкента. Самолет ВВС Узбекистана Ил-76ТД с медицинскими масками (5 миллионов штук) на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.

"Хочется сказать самые теплые слова народу и правительству Республики Узбекистан, нашим братьям, за эту поддержку и помощь. Мы знаем, что и в Узбекистане зафиксирован COVID-19, но, несмотря на это, республика приняла решение поделиться с Россией самым необходимым", — сказал заместитель председателя Правительства РФ.

Первую партию гуманитарной помощи от правительства Узбекистана в виде медицинских масок Москва получила 18 апреля.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 47,1 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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В Узбекистане, тем временем, число инфицированных достигло 1604 человек, пять граждан скончались, 261 — вылечились и были отправлены на реабилитацию.

Всего в мире коронавирусом заражено более 2,42 миллиона человек, жертвами пандемии стали 166 тысяч.

Ранее по телеканалу "Россия 24" показали сюжет о дисциплинированности и ответственности населения Узбекистана и Ташкента, в частности, который с прошлой недели лидирует в списке столиц государств СНГ с самым высоким, почти 100% показателем, самоизоляции.