Это происходит в целях удовлетворения стремительно растущего спроса на грузовые перевозки, а также в связи полной остановкой выполнения пассажирских рейсов.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Компания Uzbekistan Airways приняла решение о переоборудовании находящихся на временном хранении пассажирских самолетов Boeing-767-300-ER в грузовой вариант Boeing-767-300-PTC (passenger-to-cargo), сообщает пресс-служба.

По информации компании, это происходит в целях удовлетворения стремительно растущего спроса на грузовые перевозки, а также в связи полной остановкой выполнения пассажирских рейсов.

"Процесс переоборудования подразумевает под собой снятие пассажирских кресел из салонов экономического класса и использование освободившихся полезных площадей под перевозку грузов, что дает возможность дополнительно загрузить до 20 тонн грузов на верхнюю палубу, и увеличить общие предоставляемые объемы коммерческого груза до 180 кубических метров", - говорится в сообщении.

В компании заметили, что переоборудование выполнено силами ООО Uzbekistan Airways Technics с соблюдением всех необходимых требований и в соответствии с документами компании Boeing.

Пресс-служба Uzbekistan Airways переоборудует пассажирские самолеты в грузовые

Конвертация также включает в себя внесение изменений в существующие инструкции и технологии, с утверждением в Авиационной Администрации при Министерстве транспорта Республики Узбекистан.

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Первая коммерческая эксплуатация грузового варианта одного из указанных ВС запланирована на 21 апреля 2020 года.

Окончание работ по техническому переоборудованию и сдаче в коммерческую эксплуатацию 2-го воздушного судна Boeing-767-300-PTC запланировано на 26 апреля, с последующим началом коммерческой эксплуатации с 27 апреля 2021 года.