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Куала-Лумпур, Малайзия

Всех прибывающих в Малайзию отправят на карантин за свой счет

© Sputnik / Файед Эль-Гезири
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200421/13965945/Vsekh-pribyvayuschikh-v-Malayziyu-otpravyat-na-karantin-za-svoy-schet.html

Число заразившихся новым коронавирусом в Малайзии превысило пять тысяч человек. В стране действует режим контроля передвижения.

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Правительство Малайзии ввело новый регламент для иностранных граждан, прибывающих в страну в период действия режима контроля передвижения, установленного до 28 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса. 

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, пассажиры будут помещены на 14-дневный карантин за свой счет, который обойдется в общей сложности в 2,1 тысячи малазийских ринггит (518 долларов США).

Узбекистанцев, находящихся на территории Малайзии, просят соблюдать все правила страны пребывания.

Срок действия режима контроля передвижения может быть продлен отдельным решением малазийских властей, отмечается в публикации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.

Теги:
Карантин, Эпидемия, коронавирус, пандемия, МИД Узбекистана, Малайзия



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