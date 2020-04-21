Всех прибывающих в Малайзию отправят на карантин за свой счет

Число заразившихся новым коронавирусом в Малайзии превысило пять тысяч человек. В стране действует режим контроля передвижения.

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Правительство Малайзии ввело новый регламент для иностранных граждан, прибывающих в страну в период действия режима контроля передвижения, установленного до 28 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, пассажиры будут помещены на 14-дневный карантин за свой счет, который обойдется в общей сложности в 2,1 тысячи малазийских ринггит (518 долларов США).

Узбекистанцев, находящихся на территории Малайзии, просят соблюдать все правила страны пребывания.

Срок действия режима контроля передвижения может быть продлен отдельным решением малазийских властей, отмечается в публикации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.