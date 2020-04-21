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СМИ в Узбекистане

АИМК усомнилось в подлинности рейтинга "Репортеров без границ"

Международный пресс-клуб
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200421/13972323/AIMK-usomnilos-v-podlinnosti-reytinga-Reporterov-bez-granits.html

Глава Агентства пригласил представителей международной организации посетить Узбекистан и лично убедиться в ошибочности рейтинга.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Агентство информации и массовых коммуникаций заявило, что рейтинг Международной правозащитной организации "Репортеры без границ" не отвечает действительному положению дел со свободой СМИ в Узбекистане.

В своем Telegram-канале глава АИМК Дильшод Саиджанов сделал соответствующее заявление.

"Считаем важным отметить, что в Узбекистане сделано гораздо больше, чем указано в анализе "Репортеров без границ", и еще больше планируется сделать в 2020 году. Данная международная организация сможет убедиться в этом, если посетит с визитом Узбекистан, как станет возможно, и получит ответы на свои вопросы, в том числе и от АИМК," - говорится в сообщении.

Напомним, в рейтинге Международной неправительственной организации "Репортеры без границ" Узбекистан поднялся на 4 пункта по сравнению с прошлым годом и занял 156 место.

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Как говорится в заявлении организации, в сфере свободы СМИ в Узбекистане оттепель идет полным ходом, но тем не менее, надо много что еще сделать.

Следом за Узбекистаном в таблице разместился Казахстан (157 место). Кыргызстан занимает 82-е, Таджикистан 161 и Туркменистан 178 место.

Теги:
СМИ, свобода слова, рейтинг, Агентство информации и массовых коммуникаций



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