Крупные налогоплательщики Узбекистана получат разрешения на передвижение в авто

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана начинает выдавать разрешительные стикеры для автотранспортных средств крупных налогоплательщиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ожидается, что этот шаг позволит облегчить работу предприятий и создать оптимальные условия для их дальнейшего функционированя в период карантина.
Разрешительные стикеры для личного и служебного автотранспорта смогут получить сотрудники предприятий, относящихся к категории крупных налогоплательщиков.
Таковыми являются:
- предприятия, производящие подакцизные товары;
- банки и их филиалы, товарно-сырьевые, фондовые и валютные биржи;
- ГП "Навоийский ГМК", АО "Алмалыкский ГМК" и предприятия, входящие в их структуру;
- организации, участвующие в выполнении работ по соглашению о разделе продукции;
- юридические лица с чистой выручкой от реализации продукции (товаров, работ и услуг) по итогам календарного года свыше 100 миллиардов сумов.
Подать заявку на получение разрешительного стикера можно только в режиме онлайн, заполнив специальную форму в личном кабинете налогоплательщика на портале электронных налоговых услуг. Разрешение с уникальным QR-кодом формируется в течение одного рабочего дня. Для поездок его нужно распечатать.
Получившие стикер сотрудники должны будут иметь при себе копию трудовой книжки и подтверждающий документ с места работы. Они смогут пользоваться транспортными средствами с 9.00 до 18.00 только в служебных целях и только по установленному маршруту.
Внести изменения в заявку после ее отправки в ГНК будет нельзя. Плата за выдачу разрешений не взимается.
Напомним, Центры госуслуг приостановили выдачу специальных стикеров на передвижение автомобилей с 9 апреля 2020 года.