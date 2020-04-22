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Предприятие Автотор Холдинг начинает производство внедорожников BMW X5 и X6 на своем заводе в Калининградской области

Крупные налогоплательщики Узбекистана получат разрешения на передвижение в авто

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200422/13972838/GNK-vydast-krupnym-nalogoplatelschikam-razresheniya-na-peredvizhenie-v-avto.html

Работники предприятий и организаций смогут пользоваться транспортными средствами в определенный период времени, только в служебных целях и по установленному маршруту.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана начинает выдавать разрешительные стикеры для автотранспортных средств крупных налогоплательщиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ожидается, что этот шаг позволит облегчить работу предприятий и создать оптимальные условия для их дальнейшего функционированя в период карантина.

Разрешительные стикеры для личного и служебного автотранспорта смогут получить сотрудники предприятий, относящихся к категории крупных налогоплательщиков. 

Таковыми являются:

  • предприятия, производящие подакцизные товары;
  • банки и их филиалы, товарно-сырьевые, фондовые и валютные биржи;
  • ГП "Навоийский ГМК", АО "Алмалыкский ГМК" и предприятия, входящие в их структуру;
  • организации, участвующие в выполнении работ по соглашению о разделе продукции;
  • юридические лица с чистой выручкой от реализации продукции (товаров, работ и услуг) по итогам календарного года свыше 100 миллиардов сумов. 

Подать заявку на получение разрешительного стикера можно только в режиме онлайн, заполнив специальную форму в личном кабинете налогоплательщика на портале электронных налоговых услуг. Разрешение с уникальным QR-кодом формируется в течение одного рабочего дня. Для поездок его нужно распечатать.

Автомобильный мост в Ташкенте
Пресс-служба президента РУз
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"Квоты на получение стикеров будут установлены ГНК по отношению к каждому отдельному налогоплательщику. Разрешительный стикер даст право передвижения в течение 30 дней с момента его получения", — говорится в публикации.

Получившие стикер сотрудники должны будут иметь при себе копию трудовой книжки и подтверждающий документ с места работы. Они смогут пользоваться транспортными средствами с 9.00 до 18.00 только в служебных целях и только по установленному маршруту.

Внести изменения в заявку после ее отправки в ГНК будет нельзя. Плата за выдачу разрешений не взимается.

Напомним, Центры госуслуг приостановили выдачу специальных стикеров на передвижение автомобилей с 9 апреля 2020 года.

Теги:
Экономика, автомобили, пандемия, Узбекистан, Государственный налоговый комитет



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