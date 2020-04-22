Частные клиники не будут привлекать к тестированию на COVID-19

Ранее сообщалось, что в республике проведено уже более 150 тысяч тестов на коронавирус, в ближайшие дни эта цифра возрастет, как ожидается, до 500 тысяч.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Частные медицинские учреждения Узбекистана не будут привлекаться к проведению тестов на коронавирус.

Об этом заявил главный эпидемиолог республики Нурмат Отабеков в ходе брифинга.

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Напомним: ранее частным клиникам разрешили до 1 сентября проводить платные лабораторные анализы на COVID-19.

Осуществлять данное тестирование медучреждения могли на основании соглашений, подписанных главами региональных центров санитарно-эпидемиологического надзора, с соблюдением всех требований.

Однако, как отметил Отабеков, лабораторных мощностей в стране достаточно, чтобы не прибегать к услугам частных клиник.

"Лабораторий системы здравоохранения и Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию достаточно для проведения полного объема исследований по диагностике коронавируса. Все расходы, связанные с лабораторной диагностикой COVID-19, будут покрываться за счет бюджета страны", — подчеркнул он.

Представитель штаба по борьбе с коронавирусом Минздрава республики Хабибулла Окилов высказал аналогичную точку зрения.

По его словам, необходимости в привлечении частных медучреждений нет.

Окилов отметил, что возможность задействования частных клиник действительно рассматривалась, однако после того как были проанализированы мощности по лабораторным силам Минздрава и Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию, выяснилось, что их вполне достаточно.

На данный момент в Узбекистане проведено свыше 150 тысяч тестов на коронавирус, в ближайшие дни эта цифра увеличится до 500 тысяч, заявил Окилов.

Максимальный охват тестами населения республики — это то, что позволит в дальнейшем поэтапно ослаблять условия карантина, добавил он.

По последним данным, число инфицированных COVID-19 в Узбекистане достигло 1 692 человек, шесть граждан скончались, 357 — выздоровели.