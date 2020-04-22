Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 апреля

Более четверти всех заразившихся коронавирусом в Узбекистане - полностью вылечились. Минздрав обновил данные по пациентам.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала основные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане.

Данные по количеству новых пациентов

За минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 35 узбекистанцев. Таким образом, общее число заражений COVID-19 в Узбекистане составило 1692.

Для сравнения: вчера опасную инфекцию подтвердили у 30 человек.

Динамика выздоровлений

Между тем, сегодня выписались из инфекционных больниц Каракалпакстана, Хорезма и Ташкента 67 человек, полностью излечившихся от коронавируса. Таким образом, врачам удалось одолеть вирус в общей сложности у 424 пациентов.

Для сравнения: Вчера число выздоровевших узбекистанцев достигло 96.

Еще одна жертва вируса

По данным Минздрава, 54-летняя пациентка с коронавирусом скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности в Намангане. Врачи боролись за ее жизнь с 14 апреля, когда ее в критическом состоянии доставили в областную инфекционную больницу. Женщина страдала гипертонией и сахарным диабетом, в связи с этими заболеваниями ее перевели в реанимационное отделение. Но несмотря на усилия специалистов, пациентка умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Она стала седьмой жертвой COVID-19 в Узбекистане.

Отчет Госкомстата: влияние на экономику

В Государственном комитете по статистике сообщили, как коронавирус повлиял на внешнеторговый оборот Узбекистана. В январе-марте 2020 года объёмы снизились на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составили 8,14 миллиарда долларов.

В том числе объем экспорта из Узбекистана в первом квартале снизился на 10,9%, до 3,37 миллиарда долларов, импорта — до 4,77 миллиарда (минус 9,7%). Соответственно, отрицательное сальдо внешней торговли составило 1,39 миллиарда долларов — против отрицательного показателя в размере 1,49 миллиарда долларов годом ранее.

Рамадан в условиях COVID-19

В связи с началом месяца Рамадан врачи-мусульмане из Арабских Эмиратов разъяснили, как следует соблюдать традиции верующим, которые переболели коронавирусом.

По мнению специалистов, если болезнь протекала бессимптомно или же со слабыми ее проявлениями, то верующие могут поститься.

Те пациенты, у которых были отмечены более серьезные признаки, находятся на лечении в больнице и, разумеется, не смогут соблюдать пост.

Новый симптом заболевания

Коронавирусная инфекция имеет множество симптомов. Среди основных — высокая температура, затрудненное дыхание, боли в мышцах и груди, головные боли, слабость и кашель. Однако есть и другие возможные симптомы и побочные эффекты, о которых предупреждают ученые.

Так, китайские специалисты столкнулись с новым и неожиданным осложнением из-за COVID-19. Дело в том, что у пациентов внезапно поменялся цвет кожи.

C эффектом черной кожи столкнулись двое китайских медиков, 42-летние Ю Фан и Ху Вейфенг. Оба врача подхватили COVID-19 еще в январе во время вспышки эпидемии в Ухане.

Более 200 узбекистанцев выписаны из карантинной зоны

В Бухаре с карантина вышел 241 гражданин Узбекистана, эвакуированные в конце марта из Турции и России, заражения COVID-19 у них не обнаружено.

Эти граждане находились под медицинским наблюдением, поскольку на рейсах, которыми они вернулись в республику в конце марта, были выявлены случаи заболевания.

Домой отправились жители Ташкента, Бухары, Андижана, Ферганы, Намангана, Самарканда, Кашкадарьи, Навои, Ташкентской области.

COVID-19 в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 160 тысяч человек скончались.