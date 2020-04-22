Президент поздравил узбекистанцев с наступлением месяца Рамадан

В республике начало месяца Рамадан выпадает на 24 апреля. Ранее президент постановил проводить все мероприятия в домашних условиях, в кругу семьи в строгом соответствии с правилами карантина.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил граждан республики с наступлением священного месяца Рамадан.

"На пороге священный месяц Рамадан. Искренне, от всего сердца поздравляю наших отцов и матерей, братьев и сестер, наш верующий народ с этим светлым праздником! Желаю всем вам мира и спокойствия, семейного счастья и благополучия! Надеюсь, что, несмотря на нынешние временные трудности, Рамадан, как и всегда, наполнит радостью наши дома и сердца, подарит изобилие и достаток стране, еще более усилит чувство сострадания", — сказал глава государства во врем видеоселекторного совещания.

Президент также поздравил от себя и государства всех мусульман мира.

"Пользуясь случаем, от себя и от имени нашего народа искренне поздравляю наших мусульманских собратьев в ближних и дальних краях, желаю им мира и благополучия. Милостью Всевышнего Аллаха добрые пожелания в Рамадан сбываются. Все мы, посредством уразы, искренних молитв и благих поступков, в этот благословенный месяц просим у Творца поскорее избавить нас и все страны мира от этой невзгоды", - сказал Мирзиёев.

Напомним, в Узбекистане начало месяца Рамадан выпадает на 24 апреля. Все мероприятия, посвященные Рамадану, будут проводиться в домашних условиях, в кругу семьи в строгом соответствии с правилами карантина.