Коронавирус в Узбекистане: главное на 23 апреля

В республике продолжает стремительно расти количество выздоровевших. Сегодня их в два раза больше, чем вчера.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме к этому часу.

Последние данные по числу заболевших

За последние сутки в Узбекистане выявлено еще 24 заболевших COVID-19. Таким образом, по данным на 22 апреля 23.00 часов по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 1 716 человек.

Количество выздоровевших стремительно растет

Минздрав сообщил о выздоровлении еще 79 человек, вдове больше, чем было вчера. Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Андижане, Джизаке, Бухаре, Сурхандарье и Ташкенте.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей побороть недуг, 503.

Во сколько республике обходится лечение каждого пациента

В Минздраве раскрыли стоимость лечения каждого заболевшего COVID-19.

Так, на каждого больного в стране выделяется 32 миллиона сумов, на каждого "тяжелого" пациента — около 64 миллионов сумов.

На каждого гражданина, находящегося на 14-дневном карантине, расходуется 2,4 миллиона сумов. Чуть больше — 2,8 миллиона сумов — затрачивается на каждого выздоровевшего, проходящего реабилитацию после выздоровления.

Возвращение домой

Сегодня авиакомпания "Уральские авиалинии" доставила в Ташкент из Москвы 155 граждан республики.

Остальные узбекистанцы, которые не успели уехать на родину, сейчас ожидают очередные чартерные рейсы в одном из хостелов Москвы. Проживание было организовано сотрудниками посольства Узбекистана в РФ.

Государство ищет пути поддержки безработных

Минтруда Узбекистана для обеспечения занятости населения во время карантина привлекает граждан к различным работам.

В частности, в ведомстве объявили о наборе сиделок для ухода за людьми, нуждающимися в помощи.

На данное предложение откликнулись уже более 4,2 тысячи человек. Их работу оплачивает Минтруда.

О необходимости трудоустройства людей, которые были безработными и до карантина и зависели от ежедневного заработка, сегодня также заявил президент.

Мирзиёев указал на возможность создания 14 тысяч рабочих мест за счет организации сельскохозяйственных кооперативов и домашних теплиц. Также оставлена задача охватить сезонными работами 110 тысяч человек, общественными работами — 167 тысяч.

Появилась электронная поликлиника "Спроси доктора"

В республике в тестовом режиме запущена онлайн-поликлиника. Прием ведется через чат, аудио или видео сеанс. Врач выслушивает пациента, изучает все имеющиеся документы и анализы, после чего назначает лечение.

Однако в Минздраве предупредили: назначение носит исключительно рекомендательный характер, так как это всего лишь онлайн-консультация. Удаленный врач не может провести манипуляции, взять анализ, измерить температуру, давление или пульс.

Узбекистан помогает соседям в борьбе с пандемией

Республика направила третью партию гуманитарной помощи в Россию. Груз прибыл сегодня в аэропорт Внуково.

Ситуация с COVID-19 активно обсуждается на политическом уровне

Власти Узбекистана активно сотрудничают и делятся опытом борьбы с пандемией с соседними странами.

Так, вчера глава республики Шавкат Мирзиёев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором, помимо всего прочего, обсудили вопросы тесного сотрудничества в противодействии COVID-19.

Ситуацию вокруг коронавируса также затронули в своей беседе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Стороны также договорились о тесном сотрудничестве в вопросах предупреждения и преодоления последствий заболевания.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, почти 184 тысяч человек скончались, но есть и хорошие новости: свыше 715 тысяч человек по всему миру вылечились от коронавируса.