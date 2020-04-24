В Узбекистане можно получить электронную подпись в онлайн-режиме

Услугу выдачи ключей и сертификатов ЭЦП дистанционно физическим и юридическим лицам внедрили Агентство госуслуг и Государственный налоговый комитет.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. В Узбекистане можно будет получить ключ электронной цифровой подписи без посещения центров госуслуг, сообщает Norma.uz.

Услугу выдачи ключей и сертификатов ЭЦП дистанционно физическим и юридическим лицам внедрили Агентство госуслуг и Государственный налоговый комитет.

Для этого на сайте https://e-imzo.uz необходимо:

- заполнить анкету для получения сертификата ЭЦП и прикрепить копию паспорта, а также селфи фото с лицевой стороной паспорта;

оплатить услугу;

- после получения СМС-сообщения найти свою заявку на сайте e-imzo.uz;

- подтвердить получение ключа и сертификата ЭЦП и загрузить его на компьютер.

Более того, на данном сайте можно обновить ЭЦП в онлайн-режиме. Услуга доступна и при просроченном ключе ЭЦП через персональный кабинет на e-imzo.uz.

Напомним, еще в январе Шавкатом Мирзиёевым было поручено разработать адресную программу по созданию во всех ведомствах информационных систем и баз данных относительно госуслуг, поставлена цель увеличить число пользователей электронными госуслугами не менее в чем 5 раз до конца текущего года, а к 2025 году полностью перейти на электронное обслуживание.

К 2025 году Узбекистан полностью перейдет "на цифру" в сфере госуслуг >>

Также президент поручил Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций внедрить совместно с ответственными организациями альтернативные, безопасные и простые способы подтверждения личности при пользовании услугами, требующими электронную цифровую подпись.