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Клиент ставит электронную подпись

В Узбекистане можно получить электронную подпись в онлайн-режиме

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200424/13990670/V-Uzbekistane-mozhno-poluchit-elektronnuyu-podpis-v-onlayn-rezhime.html

Услугу выдачи ключей и сертификатов ЭЦП дистанционно физическим и юридическим лицам внедрили Агентство госуслуг и Государственный налоговый комитет.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. В Узбекистане можно будет получить ключ электронной цифровой подписи без посещения центров госуслуг, сообщает Norma.uz.

Услугу выдачи ключей и сертификатов ЭЦП дистанционно физическим и юридическим лицам внедрили Агентство госуслуг и Государственный налоговый комитет.

Для этого на сайте https://e-imzo.uz необходимо:

- заполнить анкету для получения сертификата ЭЦП и прикрепить копию паспорта, а также селфи фото с лицевой стороной паспорта;
оплатить услугу;
- после получения СМС-сообщения найти свою заявку на сайте e-imzo.uz;
- подтвердить получение ключа и сертификата ЭЦП и загрузить его на компьютер.

Более того, на данном сайте можно обновить ЭЦП в онлайн-режиме. Услуга доступна и при просроченном ключе ЭЦП через персональный кабинет на e-imzo.uz.

Напомним, еще в январе Шавкатом Мирзиёевым было поручено разработать адресную программу по созданию во всех ведомствах информационных систем и баз данных относительно госуслуг, поставлена цель увеличить число пользователей электронными госуслугами не менее в чем 5 раз до конца текущего года, а к 2025 году полностью перейти на электронное обслуживание.  

К 2025 году Узбекистан полностью перейдет "на цифру" в сфере госуслуг >>

Также президент поручил Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций внедрить совместно с ответственными организациями альтернативные, безопасные и простые способы подтверждения личности при пользовании услугами, требующими электронную цифровую подпись.

Теги:
Агентство государственных услуг, Электронная подпись, Узбекистан, Узбекистан



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