Скандал с журналисткой в Ферганской области: сотрудник хокимията уволен

По результатам изучения инцидента между Шарифой Мадрахимовой и бывшим сотрудником хокимията в скором времени будет принято законное решение и предоставлена дополнительная информация.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Сотрудник хокимията Учкуприкского района Ферганской области, который мешал деятельности журналистки Шарифы Мадрахимовой, уволен, сообщила пресс-служба районной администрации.

"В отношении Шохжахона Муйдиева проведено внутреннее ведомственное расследование, которое подтвердило, что он нарушил правила профессиональной этики государственных служащих", - говорится в сообщении.

По итогу он был освобожден от должности секретаря хокима, а трудовой договор с ним расторгнут.

По результатам изучения инцидента между Шарифой Мадрахимовой и бывшим сотрудником хокимията в скором времени будет принято законное решение и предоставлена дополнительная информация.

Напомним, несколько дней назад сотрудница СМИ обратилась в агентство с информацией о нарушении ее прав со стороны хокимията Учкуприкского района Ферганской области.

АИМК изучило инцидент с журналисткой на ферганском рынке >>

Шарифа Мадрахимова рассказала, что ее удерживали в ОВД Учкуприкского района за съемку продовольственной ярмарки и удалили видеозаписи с телефона. Журналистка всего лишь хотела проверить соответствие цен на продукты заявленным администрацией, однако во время съемки секретарь хокима Шохжахон Муйдиев схватил ее за руку и пытался отобрать телефон.

Агенство информации и массовых коммуникаций (АИМК) обратилось в Генеральную прокуратуру РУз с просьбой дать правовую оценку действиям представителей районного хокимията и сотрудников РОВД на предмет того, были ли ими нарушены законы "О СМИ" и "О защите профессиональной деятельности журналиста", а также Уголовного кодекса.