В Telegram появятся видеозвонки

Уже в 2020-м команда сосредоточится на создании технологии безопасных групповых видеозвонков. Запуск планируется в этом году.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Стало известно, что в популярном мессенджере Telegram появится новая функция видеозвонков, сообщил Павел Дуров в блоге компании.

Уже в этом году команда сосредоточится на создании технологии безопасных групповых видеозвонков. Запуск планируется до конца 2020-го.

"Каждый день в Telegram регистрируются от 1,5 млн человек. Взявшись за создание мессенджера семь лет назад, мы исходили из того, что люди всегда предпочтут свободу и качество ограничениям и посредственности. Эти цифры тому доказательство", — говорится в публикации.

По словам Дурова, режим глобальной самоизоляции показал, что мир нуждается в надежных инструментах видеокоммуникации.

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Напомним, что мессенджер находится в топ-5 самых популярных приложений в Узбекистане.

Количество ежемесячных активных пользователей сервиса, по состоянию на конец марта 2018 года, составляет более 200 млн человек. В августе 2017-го в своем Telegram-канале Павел Дуров заявил, что количество пользователей мессенджера ежедневно увеличивается более чем на 600 тысяч.