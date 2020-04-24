В Telegram появятся видеозвонки

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Стало известно, что в популярном мессенджере Telegram появится новая функция видеозвонков, сообщил Павел Дуров в блоге компании.
Уже в этом году команда сосредоточится на создании технологии безопасных групповых видеозвонков. Запуск планируется до конца 2020-го.
"Каждый день в Telegram регистрируются от 1,5 млн человек. Взявшись за создание мессенджера семь лет назад, мы исходили из того, что люди всегда предпочтут свободу и качество ограничениям и посредственности. Эти цифры тому доказательство", — говорится в публикации.
По словам Дурова, режим глобальной самоизоляции показал, что мир нуждается в надежных инструментах видеокоммуникации.
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Напомним, что мессенджер находится в топ-5 самых популярных приложений в Узбекистане.
Количество ежемесячных активных пользователей сервиса, по состоянию на конец марта 2018 года, составляет более 200 млн человек. В августе 2017-го в своем Telegram-канале Павел Дуров заявил, что количество пользователей мессенджера ежедневно увеличивается более чем на 600 тысяч.