Коронавирус в Узбекистане: главное на 24 апреля

В пятницу была озвучена обнадеживающая статистика: уровень выздоровления от COVID-19 в республике сегодня составляет 32% от общего числа инфицированных.

Динамика заболеваний

В Узбекистане за сутки выявлено еще 20 заболевших коронавирусом. Таким образом, по последним данным, в стране зафиксировано 1 778 случаев заражения.

Динамика выздоровлений

В Министерстве здравоохранения в пятницу сообщили о выздоровлении 37 человек. Хорошие новости пришли из Кашкадарьи, где поправились две сестры подросткового возраста, Ферганы — там врачи вылечили 19 пациентов, в том числе трехмесячного младенца, а также из Ташкента. В столице выздоровели 16 человек, среди которых — 22-летние братья-близнецы.

Все они были отправлены на реабилитацию.

Общее число победивших болезнь возросло до 598 человек.

Обнадеживающая статистика

Начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабмине Нурмат Отабеков на онлайн-брифинге в пятницу заявил, что уровень выздоровления от COVID-19 в Узбекистане сегодня составляет 32% от общего числа инфицированных.

Показатель смертности от вируса в республике, по словам Отабекова, составляет 0,4% против 7% в мире.

Еще одна жертва COVID-19

В Узбекистане после заражения коронавирусом умер еще один пациент. Это жительница Ангрена Ташкентской области Ф., которая имела хроническую обструктивную болезнь легких, двустороннюю бронхопневмонию, острый респираторный дистресс-синдром, вторичную гипертонию (риск 4), ожирение 3-й степени.

Женщина была доставлена в областную инфекционную больницу 19 апреля в критическом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Экспресс-анализ выявил у пациентки COVID-19.

Затем больную перевели в многопрофильную медицинскую клинику Ташкентской медицинской академии. Болезнь протекала тяжело. Несмотря на усилия врачей, Ф. скончалась от острого респираторного дистресс-синдрома, легочной, сердечной и полиорганной недостаточности.

Общее число умерших от болезни в республике составляет восемь человек.

Самые опасные места заражения

Главный санитарный инспектор Нурмат Отабеков рассказал, в каких местах особенно высок риск подхватить опасную инфекцию. Это аптеки, магазины, автозаправки. Также необходимо быть осторожными во время выгула собак и выноса мусора.

Чтобы обезопасить себя, нужно носить маски и обрабатывать руки антисептическим средством.

Новое оборудование из Китая

Врачи Узбекистана получили из КНР оборудование для лечения тяжелобольных COVID-19, которое использовалось в городе Ухань, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса.

Груз из четырех комплектов электроаппаратов прибыл в аэропорт Ташкента. Китайская сторона предоставила всю имеющуюся информацию об их применении и методах лечения.

Фонд первой леди поддержит женщин

Зироат Мирзиёева возглавила попечительский совет международного общественного фонда Zamin, он начал свою работу с оказания материальной помощи на пять миллионов долларов нуждающимся женщинам.

"Пусть эта безопасная и своевременная помощь даст надежду тем, кто оказался в отчаянии в нелегкое время, подарит тепло, радость и улыбку их семьям и близким в дни празднования Рамадана — священного месяца добра и милосердия", — прокомментировала это решение первая леди Узбекистана.

Помощь от ЕС

Европейский союз предоставит правительству Узбекистана 36 миллионов евро на преодоление последствий пандемии. Средства будут выделены на поддержку властей республики в гуманитарной, медицинской, социальной и экономической сферах.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения в мире превысило 2,5 миллиона, скончались свыше 175 тысяч человек, выздоровели — более 740 тысяч.