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Назначен новый председатель ассоциации "Узчармсаноат"

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (357)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200424/13997554/Naznachen-novyy-predsedatel-assotsiatsii-Uzcharmsanoat.html

Должность занял Фахриддин Бобоев, который до этого был первым заместителем председателя данной ассоциации.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Фахриддин Бобоев утвержден на должность председателя ассоциации "Узчармсаноат", сообщается на официальном Telegram-канале Министерства юстиции республики.

Правительство приняло соответствующее постановление 24 апреля.

До этого назначения Бобоев был первым заместителем председателя данной ассоциации.

Ассоциации кожевенно-обувных и пушно-меховых предприятий Узбекистана "Узчармсаноат" была создана на базе ассоциации "Узбекчармпойабзали" в соответствии с постановлением президента от 3 мая 2018 года.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (357)
Теги:
кадровые перестановки, Узбекистан, Узчармсаноат



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