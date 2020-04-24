Назначен новый председатель ассоциации "Узчармсаноат"

Должность занял Фахриддин Бобоев, который до этого был первым заместителем председателя данной ассоциации.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Фахриддин Бобоев утвержден на должность председателя ассоциации "Узчармсаноат", сообщается на официальном Telegram-канале Министерства юстиции республики.

Правительство приняло соответствующее постановление 24 апреля.

До этого назначения Бобоев был первым заместителем председателя данной ассоциации.

Ассоциации кожевенно-обувных и пушно-меховых предприятий Узбекистана "Узчармсаноат" была создана на базе ассоциации "Узбекчармпойабзали" в соответствии с постановлением президента от 3 мая 2018 года.