Сотрудники ГУВД Ташкента поздравили трехлетнего малыша с днем рождения

Жительница столицы позвонила в правоохранительные органы и озвучила необычную просьбу. Ей не смогли отказать.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Сотрудники Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента приехали к маленькому мальчику Бахтиёру, чтобы поздравить его с днем рождения.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, об этом их попросила мама малыша, позвонив на горячую линию, организованную для приема обращений граждан и оказания им помощи.

"Больше всего на свете Бахтиёр любит полицейские машины. Он будет счастлив, если с трехлетием его поздравят настоящие сотрудники ГУВД Ташкента", — сказала женщина.

Ей пошли навстречу.

"По стечению обстоятельств именно в том квартале Юнусабадского района сотрудников турполиции ждали другие люди, которым требовалась помощь в экстренной ситуации", — отметили в ведомстве.

Во время карантина сотрудники ГУВД следят за порядком и оказывают помощь горожанам, в том числе и моральную. Например, те из них, которые выступают в самодеятельных коллективах управления, решили съездить и спеть перед жителями нескольких домов, которые находятся на самоизоляции.