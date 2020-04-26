Коронавирус в Узбекистане: главное за 26 апреля

В общей сложности 765 человек сумели побороть опасный вирус с помощью квалифицированных врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме распространения вируса и противодействия ему в Узбекистане.

Последние данные по числу заболевших

В пресс-службе Минздрава Узбекистана сообщили о выявлении еще 33 случаев заражения COVID-19. По последним данным, в республике инфицированы 1869 человек.

Для сравнения: вчера количество заболевших выросло на 58 человек.

Стремительно растет количество выздоровевших

Но есть и хорошие новости. Сегодня стало известно о том, что побороть COVID-19 удалось еще 58 узбекистанцам в Бухарской области и Ташкенте. Причем среди поправившихся - недавно родившая пациентка и беременная женщина.

Все выписавшиеся отправлены на реабилитацию. Общее количество пациентов, кому удалось одолеть вирус - 765.

Очередная группа врачей заступила на смену

Сегодня, как сообщила пресс-служба Минздрава, 152 медицинских работника завершили 14-дневную смену. Они получили сертификаты с обещанным президентом Шавкатом Мирзиёевым денежным вознаграждением.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов выразил глубокую благодарность врачам, среднему и младшему медперсоналу, которые проявили самоотверженность в эффективном лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

С участием ответственных лиц их проводил на реабилитацию. Теперь их заменит очередная самоотверженная группа медицинских работников.

Онлайн-консультации с медиками из Китая

Медики Узбекистана и Китая запустили систему онлайн-консультаций по противодействию новому коронавирусу COVID-19.

Проект нацелен на установление регулярных контактов между врачами и укрепление противоэпидемического сотрудничества между странами в период пандемии COVID-19, уточнили в посольстве. Врачи также провели дистанционный осмотр тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

ГУВД предупреждает: не верьте фейкам

В ГУВД столицы прокомментировали распространившиеся в социальных сетях сообщения о том, что в Юнусабадском районе столицы преступники начали использовать новый метод грабежа – раздачу масок, пропитанных наркотиками.

Это сообщение не соответствует действительности, успокоили в ГУВД. Ни в одном районе столицы не были зафиксированы подобные случаи ограбления.

В правоохранительной структуре рассказали о волне подобных сообщений в РФ. Теперь они распространяются и в Узбекистане, при этом в текст внесены некоторые детали – например, указываются районы Ташкента, где якобы произошли подобные случаи.

Помощь нуждающимся: цифры и факты

Руководитель информационной службы Министерства по поддержке махалли и семьи Саодат Боймирзаева рассказала о том, что меньше чем за месяц помощь была оказана в общей сложности 250 959 семьям в 9 139 махаллях республики.

Под особым вниманием инвалиды, малообеспеченные семьи, одинокие и пожилые люди. Поддержку получают также семьи, лишенные источника доходов из-за карантина, семьи лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, а также семьи граждан, которые уехали на работу за границу и в настоящее время не находятся в Узбекистане.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

В больницах китайского города Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

По последним данным, в мире зафиксировано почти 3 млн случаев заражения, свыше 200 тысяч человек скончались.