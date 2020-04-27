Минюст Узбекистана отреагировал на критику законопроекта об использовании госязыка

Как отметили в ведомстве, в некоторых СМИ и социальных сетях распространились необоснованные сведения о сути данного документа.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана опубликовало пояснение к законопроекту, предусматривающему административную ответственность для госслужащих за ведение делопроизводства не на государственном языке.

Документ был опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ 25 апреля и вызвал неоднозначную реакцию. В частности, многие пользователи выразили опасения, что новый порядок будет ущемлять права русскоязычного населения, которое не сможет полноценно участвовать в законотворческой жизни страны.

"Во-первых, согласно статье 9 действующего закона "О государственном языке", в органах государственной власти и управления работа ведется на государственном языке и по необходимости обеспечивается перевод на другие языки. В проекте не расширяются какие-либо требования либо не вводятся новые обременения в отношении использования языка, а лишь учитываются положения и требования действующего закона", — говорится в публикации на Telegram-канале пресс-секретаря Министерства юстиции Севары Уринбаевой.

Во-вторых, в Минюсте обратили внимание на то, что проект закона охватывает деятельность государственных органов и организаций, следовательно, административная ответственность может быть применима только в отношении должностных лиц этих государственных органов и организаций.

"Проект закона призван повысить ответственность должностных лиц за соблюдение требований закона, обеспечить полноценное применение государственного языке в работе государственных органов и организаций", — отметили в Минюсте.

Также в ведомстве подчеркнули, что законопроект "никаким образом не ущемляет конституционные права наций и народностей, проживающих на территории республики, по употреблению родного языка, выбору языка межнационального общения и обучения по своему усмотрению, по обращению в государственные органы и организации на своем языке".

Минюст призвал СМИ, блогеров и других заинтересованных лиц "не допускать произвольного толкования содержания проекта, не пытаться манипулировать общественным мнением, а также помнить об ответственности перед общественностью Узбекистана".