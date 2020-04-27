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Валерий Тян

Валерий Тян назначен на новую должность

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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97410
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200427/14010646/Valeriy-Tyan-naznachen-na-novuyu-dolzhnost.html

С 2002 по 2017 годы Тян работал генеральным директором АО "Узбекистан хаво йуллари". В 2010 и 2015 годах был членом Сената Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Пресс-служба Минюста сообщила о новом назначении. Постановлением правительства Тян Валерий Николаевич стал заместитель по международным отношениям и работе с соотечественниками комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан.

Напомним, Валерий Тян с 2002 по 2017 годы работал генеральным директором АО "Узбекистан хаво йуллари". В 2010 и 2015 годах был членом Сената Олий Мажлиса.

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Является заслуженным работником транспорта Узбекистана. Награжден орденами "Мехнат Шухрати", "Дустлик", "Фидокорона хизматлари учун".




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