Коронавирус в Узбекистане: главное на 27 апреля

Уровень выздоровления от COVID-19 в республике стремительно растет: теперь он составляет 47,2% от общего числа инфицированных.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме к этому часу.

Динамика заболеваний

За последние сутки в республике выявлено еще 18 заболевших COVID-19. Таким образом, по данным на 10.00 по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 1 887 человек.

На лечении, на данный момент, находятся 999 граждан.

С каждым днем все больше выздоровевших

Минздрав сообщил о выздоровлении еще 127 человек, вдвое больше, чем было вчера.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Бухаре, Намангане, Джизаке, Хорезме, Каракалпакстане и Ташкенте.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей побороть недуг, 892.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет 47,2% от общего числа инфицированных.

На коронавирус проверено более 250 тысяч человек

В Узбекистане подсчитали, сколько граждан прошли тест на COVID-19 с момента вспышки инфекции. Результаты показали, что диагностика была проведена у более, чем 250 тысяч человек.

По словам главного санитарного инспектора республики Нурмат Атабеков, за минувшие сутки сотрудники вирусологических лабораторий республики провели анализы образцов 8,4 тысячи человек. Примерно такие показатели были и днем ранее.

Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в Узбекистане

По мнению исследователей из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD), Узбекистан станет первой страной среди государств СНГ, где завершится пандемия COVID-19.

Специалисты считают, что ситуация с распространением коронавируса сойдет на нет уже к 24 мая 2020 года.

Однако эксперты предупредили: к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью и помнить о том, что "чрезмерный оптимизм" может иметь негативный эффект.

В республике появится Специальный карантинный центр

При хокимияте Ташкента создадут Специальный центр по управлению комплексом, приспособленным для временного содержания на карантине лиц, которые предположительно заражены COVID-19.

У тех, кого поместят на карантин, будут изъяты мобильные телефоны, аудио- и видеоустройства, кредитные карты и другие носители информации.

Новый порядок содержания под карантином в домашних условиях

При выявлении лица, заболевшего коронавирусом, сотрудникам санэпидемблагополучия и ОВД поручено немедленно сформировать перечень лиц, с кем инфицированный мог контактировать.

Далее все контактировавшие (и те, кто живет в одном доме с ними) будут помещены на 14-дневный домашний карантин. Срок может быть изменен.

Людям, находящимся на домашнем карантине, строго запрещается покидать свои дома. Исключение составляют ситуации, когда требуется срочная медпомощь. В этот период всех граждан на карантине будут осматривать врачи. Проводиться осмотр будет дважды в день (в 9.00 и 16.00).

Кроме того, вокруг дома (квартиры) жителей, помещенных на карантин, будет регулярно проводиться дезинфекция.

Власти республики продолжают трудоустраивать безработных

Государство активно ищет пути обеспечения занятости населения во время карантина.

Президент Шавкат Мирзиёев дал указание создать 14 тысяч рабочих мест за счет организации сельскохозяйственных кооперативов и домашних теплиц, охватить сезонными работами 110 тысяч человек, общественными работами — 167 тысяч.

Меры были приняты. Ранее в Минтруда объявили о наборе сиделок (разумеется, за плату) для ухода за людьми, нуждающимися в помощи. На предложение откликнулись свыше 4,5 граждан.

Сегодня об успехах в данном деле рассказали в Агентстве внешней трудовой миграции. Так, по данным ведомства, среди 7,5 тысячи человек, занятых в сфере торговли и общественного питания, строительства и услуг, 2 809 граждан были обеспечены работой.

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Граждане привлечены к мероприятиям по озеленению территорий, дезинфекции предприятий, микрорайонов, улиц, рынков и других общественных мест, помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и т. д.

За работу им было выплачено авансом 389 миллионов сумов.

Соседние государства организовывают спецрейсы с гумпомощью

Сегодня в Ташкент прибыл груз гуманитарной помощи из Южной Кореи.

Страна передала Узбекистану высокотехнологичное медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, медицинские кровати с автоматическим механизмом и тест-системы для диагностики COVID-19.

Общая стоимость груза составила 1 миллион долларов.

Кроме того, в Ташкент для поддержки усилий по борьбе с коронавирусом из Республики Корея прибыл еще один опытный специалист — профессор Университета Корё, анестезиолог-реаниматолог Юн Син Жу.

Международные эксперты помогают Узбекистану в борьбе с COVID-19

Китайские медицинские эксперты, прибывшие в страну несколько недель назад, побывали в Хорезмской области и Республике Каракалпакстан.

В рамках визита врачи провели видеоконференции с медработниками из больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, и ответили на их вопросы. Вместе с тем провели обучающий курс для местных медиков по профилактике и лечению COVID-19.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество инфицированных в мире почти достигло 3 миллионов, скончались свыше 207 тысяч человек, выздоровели — более 870 тысяч.