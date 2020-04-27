В отношении "зазнавшегося депутата" из Намангана возбудили уголовное дело

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Резонансному делу с участием наманганского депутата был дан новый виток.

История скандала

Инцидент с депутатом городского Кенгаша Толибжоном Мухаммадиевым произошел 15 апреля. Госслужащий возращался вместе со своим знакомым на автомобиле Matiz из Янгикургана в Наманган.

Его остановили на контрольно-пропускном пункте "Кизилкуприк".

Вместо того, чтобы выполнить законные требования инспектора, мужчина начал оказывать сопротивление.

"Депутат не выполнил законные требования старшего инспектора профилактической группы УВД майора Ильхомжона Абдурахмонова, вышел из автомобиля и ударил его по руке. В результате был поврежден телефон, выпавший из руки инспектора профилактики", — следует из заявления.

17 апреля МВД опубликовало видео инцидента. Ролик выложили в сеть с заголовком "Босар-тусарини билмаган депутат" ("Зазнавшийся депутат").

На кадрах слышно, как депутат проявляет неуважение к патрульным, произнося громкие фразы, подчеркивающие его социальный статус. Как позднее отметили в Законодательной палате Олий Мажлиса, мужчина как минимум 13 раз за несколько минут подчеркнул, что он — депутат.

В МВД также отметили, что инспекторы пытались успокоить госслужащего, однако тот стал вести себя крайне агрессивно: Мухаммадиев сорвал у одного из патрульных погоны, служебный знак и бросил их на землю.

Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

После этого дело начали изучать в Гепрокуратуре.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело

Сегодня в Генеральной прокуратуре дали официальный комментарий по поводу задержания депутата Мухаммадиева.

В ведомстве рассказали, что 16 апреля в связи с наличием состава преступления по статье "cопротивление представителю власти или лицу, исполняющему свой гражданский долг" в городской Кенгаш был направлен запрос о привлечении депутата к ответственности и о его аресте.

В этот же день Наманганский городской Кенгаш народных депутатов незамедлительно рассмотрел данный вопрос и постановил привлечь Мухаммадиева к ответственности, однако об аресте как о мере пресечения речи не шло.

19 апреля прошла специальная сессия Кенгаша, на которой было решено отменить привлечение депутата к ответственности.

21 апреля прокурор Наманганской области подал ходатайство об отмене решения Кенгаша. 25 июля данное предложение было рассмотрено областным советом. В итоге, решение госсовета от 16 апреля осталось в силе, а от 19 апреля — было отменено.

Депутата было позволено привлечь к уголовной ответственности, но с отказом в задержании в качестве меры пресечения.