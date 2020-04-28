15:17 28 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Флаг Соединенных Штатов Америки.

Узбекистан рассчитывает на помощь США в прогнозировании распространения COVID-19

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (408)
41705
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14014463/Uzbekistan-rasschityvaet-na-pomosch-SShA-v-prognozirovanii-rasprostraneniya-COVID-19.html

Стороны обсудили возможность разработки системы моделирования и прогнозирования распространения вируса в Узбекистане, позволяющей спрогнозировать динамику и масштабы вспышки.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Эпидемиологи Узбекистана рассчитывают на помощь коллег из США в разработке системы прогнозирования распространения коронавируса, сообщает МИД республики.

Известно, что агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Узбекистана и эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провели онлайн-консультации по мерам противодействия распространению коронавируса.

"Стороны обсудили возможность разработки системы моделирования и прогнозирования распространения вируса в Узбекистане, позволяющей спрогнозировать динамику и масштабы вспышки, рассчитать, когда будет достигнут пик и последующий спад заболевания", - говорится в сообщении.

Эпидемиологи двух стран активизируют взаимодействие по имплементации "Программы по пунктам въезда" CDC, предусматривающей усиление контроля в пунктах пресечения границы, а также создание оперативного центра по ЧС в сфере здравоохранения.

При хокимияте создадут Специальный карантинный центр >>

Напомним, вчера Минздрав сообщил о выздоровлении еще 127 человек, вдвое больше, чем было 26 апреля.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей побороть недуг, 892.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет 47,2% от общего числа инфицированных.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (408)
Теги:
помощь, помощь, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, США, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Рисунок с изображением легендарного летчика Алексея Маресьева появился на фасаде дома №32 на Нижней Красносельской улице в Москве.
Граффити Победы: летчик Маресьев, маршал Жуков и фильм "Офицеры"
США предсказали новую Великую депрессию из-за коронавируса
Спасет только чудо: США предсказали новую Великую депрессию из-за COVID-19
Меню в карантинной зоне под Ташкентом
Карантин с аппетитом: чем кормят в санитарной зоне под Ташкентом — меню

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться