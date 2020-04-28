Узбекистан рассчитывает на помощь США в прогнозировании распространения COVID-19

Стороны обсудили возможность разработки системы моделирования и прогнозирования распространения вируса в Узбекистане, позволяющей спрогнозировать динамику и масштабы вспышки.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Эпидемиологи Узбекистана рассчитывают на помощь коллег из США в разработке системы прогнозирования распространения коронавируса, сообщает МИД республики.

Известно, что агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Узбекистана и эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провели онлайн-консультации по мерам противодействия распространению коронавируса.

"Стороны обсудили возможность разработки системы моделирования и прогнозирования распространения вируса в Узбекистане, позволяющей спрогнозировать динамику и масштабы вспышки, рассчитать, когда будет достигнут пик и последующий спад заболевания", - говорится в сообщении.

Эпидемиологи двух стран активизируют взаимодействие по имплементации "Программы по пунктам въезда" CDC, предусматривающей усиление контроля в пунктах пресечения границы, а также создание оперативного центра по ЧС в сфере здравоохранения.

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Напомним, вчера Минздрав сообщил о выздоровлении еще 127 человек, вдвое больше, чем было 26 апреля.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей побороть недуг, 892.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет 47,2% от общего числа инфицированных.