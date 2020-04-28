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Встреча первых пассажиров в новом международном терминале аэропорта Ташкент

СПЧ просит правозащитников Узбекистана помочь вывезти россиян из Ташкента

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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76311
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14014539/SPCh-prosit-pravozaschitnikov-Uzbekistana-pomoch-vyvezti-rossiyan-iz-Tashkenta.html

Речь идет о рейсе российского самолета, который вылетел 15 апреля из Санкт-Петербурга с гражданами Узбекистана и должен 28 апреля вывезти россиян из Ташкента.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к главе национального центра Узбекистана по правам человека Акмалу Саидову с просьбой помочь согласовать с официальными органами республики разрешения на вылет россиян из Ташкента, сообщается на сайте СПЧ.

"Фадеев выразил уверенность, что совместные усилия гражданских обществ России и Узбекистана могут повлиять на ослабление негативных последствий нынешней непростой ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, что речь идет о рейсе российского самолета, который вылетел 15 апреля из Санкт-Петербурга с гражданами Узбекистана и должен 28 апреля вывезти россиян из Ташкента. На данный момент получить нужные согласования от узбекистанских властей не удается.

Профильные российские министерства и ведомства делают все возможное для организации выезда граждан Узбекистана на родину. В Ташкент уже было направлено два рейса: 15 апреля из Санкт-Петербурга и 21 апреля из Екатеринбурга.

Теги:
Карантин, авиаперелет, авиация, Россия, Россия, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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