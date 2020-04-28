15:17 28 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Обручальные кольца на столе

В Узбекистане снизилось количество разводов

© CC0 / marcojean20 / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
76 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14015986/V-Uzbekistane-snizilos-kolichestvo-razvodov.html

Больше всего разводов зафиксировано в Ташкенте, Андижане и Самарканде, а меньше всего - в Каракалпакстане, Джизаке и Навои.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. В Узбекистане стали гораздо меньше разводиться, сообщает Госкомстат.

"С начала текущего года до марта месяца было зарегистрировано 49,5 тысяч браков. Количество разводов за это время составило 7,8 тысяч", - говорится в сообщении.

На данный момент, больше всего разводов зафиксировано в Ташкенте, Андижане и Самарканде, а меньше всего - в Каракалпакстане, Джизаке и Навои.

Если сравнить цифры с 2019 годом, то разводов стало на 0,2 тысячи меньше.

Стали известны самые частые причины разводов в Узбекистане - исследование >>

Напомним, в прошлом году ученые из Узбекистана назвали самые частые причины расставаний и среди молодых семей, и среди пар, которые долгое время находились в браке.

По статистике большинство семей разрушает непонимание и несоответствие характеров, измены, чрезмерное участие родителей в жизни семьи, пагубные привычки вроде алкоголя, финансовые трудности, либо отсутствие детей или нежелание одного из партнеров его заводить.

Теги:
семья, семья, отношения, развод, жена, муж, свадьба, брак, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Рисунок с изображением легендарного летчика Алексея Маресьева появился на фасаде дома №32 на Нижней Красносельской улице в Москве.
Граффити Победы: летчик Маресьев, маршал Жуков и фильм "Офицеры"
США предсказали новую Великую депрессию из-за коронавируса
Спасет только чудо: США предсказали новую Великую депрессию из-за COVID-19
Меню в карантинной зоне под Ташкентом
Карантин с аппетитом: чем кормят в санитарной зоне под Ташкентом — меню

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться