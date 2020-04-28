Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 апреля

В общей сложности сумели побороть вирус 958 узбекистанцев, а это почти 50% от общего числа инфицированных.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в республике.

Новые случаи заражения

По данным на 14.00 в Узбекистане зафиксировано 1939 случаев заражения коронавирусом. С утра количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 15 человек.

Выписаны в связи с выздоровлением

Минздрав сообщил о выздоровлении еще 42 пациентов с опасным диагнозом. Эти узбекистанцы проходили лечение стационарах Ферганы, Кашкадарьи, Бухары и Ташкента. При этом, среди поправившихся - двое младенцев и одна 72-летняя гражданка, которая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

В общей сложности сумели побороть вирус 958 узбекистанцев, а это почти 50% от общего числа инфицированных.

Китайские медики вернулись домой

Сегодня группа китайских медиков завершила миссию в Узбекистане и улетела на родину.

За 10 дней пребывания в республике врачи и эксперты из Поднебесной посетили те области Узбекистана, где зафиксирована наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, внесли профессиональные предложения по мерам профилактики коронавируса, строительству карантинных зон, лечению пациентов.

Были проведены курсы для медиков Узбекистана, состоялся обмен опытом и методиками работы. Китайские врачи также провели осмотр пациентов с диагнозом COVID-19.

Мобильное приложение с возможностью слежки

Узбекские программисты готовят к запуску мобильное приложение, с помощью которого можно узнать, с кем общался заразившийся коронавирусом в течение последних 14 дней.

Приложение "Birga Yengamiz" (Вместе преодолеем) будет доступно на платформах Android и iOS. Однако ученые Оксфордского университета отметили, что такие приложения будут эффективны только, если минимум 60 процентов населения будут ими пользоваться.

Создается специальный карантинный центр

При хокимияте Ташкента создадут Специальный центр по управлению комплексом, приспособленным для временного содержания на карантине лиц, которые предположительно заражены COVID-19.

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У тех, кого поместят на карантин, будут изъяты мобильные телефоны, аудио- и видеоустройства, кредитные карты и другие носители информации.

Около 200 человек помещены на карантин

Почти 200 сотрудников поликлиники города Янгиюль в Ташкентской области Узбекистана помещены на карантин после того, как один из них был инфицирован коронавирусом COVID-19.

"В соответствии с правилами карантина, 198 сотрудников поликлиники, контактировавших с ним, были помещены для наблюдения в карантинный городок в Уртачирчикском районе Ташкентской области", — заявил Отабеков на онлайн-брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Он также уточнил, что пока ни у одного из сотрудников поликлиники, помещенных на карантин, случаев заболевания не выявлено.

Онлайн обучение для безработных

Безработным в Узбекистане теперь предоставится возможность бесплатно пройти любой курс на самой известной образовательной онлайн-платформе Coursera.

Федеральные, штатные и местные органы власти могут зарегистрироваться до 30 сентября 2020 года, а учащиеся, зачисленные к этому времени, получат возможность до конца года завершить курсы.

Компания отмечает, что это делается из-за кризиса безработицы, вызванным коронавирусом.

Названа дата рейса из Ташкента в Москву

Авиарейс для вывоза граждан России из Ташкента в Москву предварительно запланирован на 29 апреля, сообщили в Минкомсвязи РФ.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № SDM4602 Ташкент — Москва запланирован на 29 апреля 2020 года в 2.45 (местное время)", — говорится в публикации на Telegram-канале ведомства.

Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, отмечается в сообщении.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило показатель в 3 миллиона человек, скончались свыше 211 тысяч человек, выздоровели — более 924 тысяч.