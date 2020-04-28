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Машина скорой медицинской помощи

День работника скорой помощи установят в России на 28 апреля

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14020138/Den-rabotnika-skoroy-pomoschi-budet-ustanovlen-v-Rossii-na-28-aprelya.html

Двадцать восьмое апреля будет официально объявлено в России Днем работника скорой помощи.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи.

"Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитарок, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем", — сказал глава государства на онлайн-совещании по вопросам противодействия распространению COVID-19 в регионах РФ.

На нем Путин также объявил о продлении нерабочего периода в стране до 11 мая включительно. Шестое-восьмое мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

По последним данным, в России выявлено 93 558 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 8 456 пациентов, скончались — 867.

Теги:
врачи, скорая помощь, праздник, пандемия, Владимир Путин, Россия



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