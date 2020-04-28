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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Бухарскую область посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда

Президент совершил молитву в мавзолее Бахоуддина Накшбанда

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (77)
63730
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14020225/Prezident-sovershil-molitvu-v-mavzolee-Bakhouddina-Nakshbanda.html

Глава государства Шавкат Мирзиёев во вторник прилетал в Бухарскую область, где минувшей ночью прошел сильный шторм.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Бухарскую область посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поддержал жителей Бухарской области, пострадавших от урагана
Мирзиёев отправился в регион после прошедшего прошлой ночью сильного шторма, из-за которого один человек погиб, 30 — пострадали. Ранее глава республики ознакомился с последствиями природной стихии и провел встречу с населением.

"Прочитана молитва с просьбой ко Всевышнему о ниспослании мира и спокойствия нашему народу, защите страны от различных невзгод", — говорится в публикации.

Затем глава государства отправился в Бухарский международный аэропорт, где дал министерствам и ведомствам поручения по устранению последствий стихийного бедствия, поддержке населения, фермеров и предпринимателей. После этого президент вернулся в Ташкент.

Напомним, прошлой ночью порывы ветра вплоть до 40 метров в секунду (ураган по шкале Бофорта. — Прим. ред.) были также зафиксированы в Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях. Почти 140 тысяч домов в трех регионах остались без газа и света. Повреждены объекты социальной сферы, жилые дома, транспорт.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (77)
Теги:
молитва, Бухарская область, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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