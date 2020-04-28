От Америки до Японии: джазмены мира поддержат российских врачей

Тридцатого апреля в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала пройдет марафон Doctor Jazz Party .

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Исполнители из России и США, Италии, Франции, Бразилии, Индии, Японии и Армении, — такова музыкальная география благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party, который стартует 30 апреля, в Международный день джаза, в 16.00 по Москве.

Марафон Doctor Jazz Party пройдет в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала. Организаторами марафона выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

"Сейчас в борьбе с общей бедой, вызванной пандемией коронавируса, не может быть воздержавшихся. Все меры и все усилия, какие возможны, должны быть приняты. Джаз всегда был музыкой, дающей ощущение свободы и дарящей надежду. Именно сейчас, когда люди нуждаются в поддержке, джаз становится духовной и эмоциональной отдушиной. В нашем марафоне Doctor Jazz Party выступят музыкальные звезды многих стран, но что важнее, это — неравнодушные люди, готовые прийти на помощь поверх любых границ — географических, политических, каких угодно", — отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, российский журналист Дмитрий Киселев.

В благотворительном онлайн-марафоне примут участие знаменитый квартет Игоря Бутмана, дуэт виртуоза Даниила Крамера и контрабасиста Сергея Корчагина, легендарный джазовый трубач, многократный обладатель премии "Грэмми" Рэнди Брекер, джазовые вокалистки Лариса Долина и Мариам Мерабова, рок-певица Юлия Чичерина, саксофонист, композитор, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня и многие другие. Полный список участников марафона Doctor Jazz Party опубликован на сайте koktebel-jazz.ru.

Sputnik Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party даст старт благотворительному онлайн-марафону Doctor Jazz Party

Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети ВКонтакте ria.ru и фестиваля Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф. Официальным хэштегом марафона стал #МыВместе.

Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой", ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 34-43. Прием пожертвований уже открыт.

Информационные партнеры благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия-Культура", проект The city телеканала "Москва 24" , информационный канал Вести.Ru, радиостанция "Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", общероссийская акция взаимопомощи мывместе2020.рф, АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф, радио Sputnik.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей.

В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.

Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Благотворительный фонд помощи взрослым "Живой" был основан в 2010 году для оказания помощи тяжелобольным людям в возрасте от 18 до 60 лет, нуждающимся в срочном лечении и реабилитации. С 2017 года фонд также работает над оказанием помощи российским больницам и социальным учреждениям.

В связи с пандемией коронавируса фонд принял решение о старте проекта по закупке и отправке средств индивидуальной защиты врачам российских больниц в регионах. На 22 апреля фонд оказал помощь 26 больницам по всей России.