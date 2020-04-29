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Последствия схода селевого потока

Жителей Алмалыка предупредили о резком ухудшении погоды

© Sputnik / Анатолий Устиненко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200429/14023351/Zhiteley-Almalyka-predupredili-o-rezkom-ukhudshenii-pogody.html

Граждан призвали принять необходимые меры предосторожности, при этом строго соблюдая правила карантина.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Отдел по чрезвычайным ситуациям Алмалыка предупредил жителей города о резком ухудшении погоды.

По данным ведомства, 29 и 30 апреля ожидаются проливные дожди, схождение селевых потоков, а также сильный ветер. 

Граждан призвали принять необходимые меры предосторожности, при этом строго соблюдая правила карантина.

"Не оставляйте газовое и электрическое оборудование без контроля, соблюдайте правила пожарной безопасности при их использовании", — говорится в сообщении.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поддержал жителей Бухарской области, пострадавших от урагана
Рекомендуется парковать автотранспортные средства на открытой местности — подальше от деревьев, столбов и построек из легких конструкций, а также не выходить на улицу без крайней необходимости.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам: 101, 102, 103, 104 и 10-50

Напомним, в ночь на 28 апреля в Бухарской области прошел сильный шторм. Жертвой стихии стал один человек, 30 — пострадали.

Порывы ветра вплоть до 40 метров в секунду (ураган по шкале Бофорта. — Прим. ред.) были также зафиксированы в Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях. Почти 140 тысяч домов в трех регионах остались без газа и света. Повреждены объекты социальной сферы, жилые дома, транспорт.

Теги:
ветер, сильный ветер, дожди, погода, Алмалык



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