Жителей Алмалыка предупредили о резком ухудшении погоды

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Отдел по чрезвычайным ситуациям Алмалыка предупредил жителей города о резком ухудшении погоды.

По данным ведомства, 29 и 30 апреля ожидаются проливные дожди, схождение селевых потоков, а также сильный ветер.

Граждан призвали принять необходимые меры предосторожности, при этом строго соблюдая правила карантина.

"Не оставляйте газовое и электрическое оборудование без контроля, соблюдайте правила пожарной безопасности при их использовании", — говорится в сообщении.

Рекомендуется парковать автотранспортные средства на открытой местности — подальше от деревьев, столбов и построек из легких конструкций, а также не выходить на улицу без крайней необходимости.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам: 101, 102, 103, 104 и 10-50.

Напомним, в ночь на 28 апреля в Бухарской области прошел сильный шторм. Жертвой стихии стал один человек, 30 — пострадали.

Порывы ветра вплоть до 40 метров в секунду (ураган по шкале Бофорта. — Прим. ред.) были также зафиксированы в Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях. Почти 140 тысяч домов в трех регионах остались без газа и света. Повреждены объекты социальной сферы, жилые дома, транспорт.