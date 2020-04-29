Площадь Ташкента увеличат — какие территории включат в состав

Пространство города планируется увеличить до 41,5 тысячи гектаров. Какие поселки включат в состав столицы - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. К 2041 году планируется увеличить площадь Ташкента более чем на 8 тысяч гектаров, сообщает в новом постановлении.

На портале СОВАЗ опубликован указ президента "О мерах по разработке проекта генерального плана развития города Ташкента до 2041 года", разработанный хокимиятом столицы.

"Современная площадь города составляет 33,068 тысячи гектаров, к 2041 году ее планируется увеличить до 41,5 тысячи", - говорится в информации.

Известно, что в состав города планируется включить поселок Хонобад, поселок Узгариш, северную часть Юнусабада (Зангиатинский район), поселок Салар, часть поселка Олмос (Кибрайский район), Зангиатинский, Янгиюльский, Юкоричирчикский районы, прилегающие к Сергели, а также Куйичирчикский район – южную часть Бектемирского района.

Обсуждение проекта продлится до 13 мая.