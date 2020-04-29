Домену UZ исполнилось 25 лет

В настоящее время в доменной зоне UZ зарегистрировано 77 874 домена. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Сегодня, 29 апреля, исполняется 25 лет домену UZ.

"Домен был создан 29 апреля 1995 года — именно в этот день Университет института информатики Южной Калифорнии одобрил запрос о создании национального домена верхнего уровня UZ", - говорится в сообщении столичного хокимията.

С 2003-го администратором национального домена верхнего уровня UZ является компания UZINFOCOM. С 2005 года услуги регистрации оказывают 15 компаний-регистраторов домена.

В настоящее время в доменной зоне UZ зарегистрировано 77 874 домена.

День регистрации домена считается также днем рождения Узнета, объединяющего все интернет-ресурсы, связанные с Узбекистаном.