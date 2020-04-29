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Сколько должностных преступлений было совершено с начала 2020 года

Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200429/14026946/Skolko-dolzhnostnykh-prestupleniy-bylo-soversheno-s-nachala-2020-goda.html

Ранее в Генпрокуратуре отмечали: за прошедший год в республике снизилось количество ситуаций, связанных с должностными преступлениями.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. В Генеральной прокуратуре озвучили данные по числу должностных преступлений, совершенных в январе-марте 2020-го.

Генпрокуратура Узбекистана
Анализ преступности должностных лиц

Отмечается, что с начала года по 87 уголовным делам к уголовной ответственности были привлечены 115 должностных лиц. 

Большинство из них — 111 человек — являлись сотрудниками подразделений министерств, ведомств и организаций районного (городского) уровня, четверо — представителями областных ведомств.

Примечательно, что с января по март не было выявлено ни единого случая совершения должностных преступлений сотрудниками ведомств республиканского уровня.

Какого рода преступления были совершены?

По данным Генпрокуратуры, с начала 2020 года было зафиксировано 50 имущественных хищений и 21 случай взяточничества.

Также с января по март семь человек были пойманы на мошенничестве, шесть — совершили должностной подлог, трое проявили должностную халатность, еще 27 лиц совершили иные преступления.

Генпрокуратура Узбекистана
Анализ преступности должностных лиц

Ранее в Генпрокуратуре провели анализ должностных преступлений за 2019 год. Республика продемонстрировала положительную динамику: число преступлений заметно снизилось, что, в свою очередь, говорит об эффективности мер, которые принимаются правоохранительными органами и государством, в целом. 

Теги:
чиновники, Узбекистан, преступление



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