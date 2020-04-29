В Узбекистане разрешат ездить на личном авто в определенное время суток

При этом основными намерениями должны быть поездка на работу и обратно, в больницу или за лекарствами. Напомним: в Узбекистане карантинные ограничения продлены до 10 мая.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать план по смягчению в республике карантинных мер.

В частности, республиканской комиссии дано указание разрешить гражданам регионов, где действует режим ограничений на передвижение, пользоваться личным авто.

Однако ездить на машинах можно будет лишь в определенное время суток.

В частности, с 7.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 22.00.

Ранее сообщалось, что данные меры вступят в силу с завтрашнего дня, однако позднее власти опровергли данную информацию.

Точная дата будет определена решением Республиканской специальной комиссии.

При этом поездки по-прежнему следует совершать в случае необходимости: на работу и обратно, в медучреждение, за лекарствами и продуктами.

Лица, имеющие специальные разрешения и оказывающие услуги доставки, могут пользоваться личным транспортом без всяких ограничений.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.

Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 1969 случаев заражения COVID-19, восемь человек скончались, 1096 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Всего в мире количество инфицированных превысило 3,14 миллиона человек, жертвами пандемии стали около 219 человек, выздоровели свыше 949 тысяч.