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Студенты в аудитории

В трех государственных вузах Узбекистана откроют юридические факультеты

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200430/14030691/V-trekh-gosudarstvennykh-vuzakh-Uzbekistana-otkroyut-yuridicheskie-fakultety.html

Определены приоритетные направления дальнейшего развития юридического образования и правовой науки в стране: это обеспечение подготовки высококлассных специалистов на основе современных требований, передового международного юридического опыта и потребностей рынка труда.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Самаркандском, Наманганском и Термезском государственных университетах создадут юридические факультеты.

Прием на них по направлению "юриспруденция" будет осуществляться по квотам и дифференцированному платному контракту.

Это следует из указа президента "О дополнительных мерах по кардинальному совершенствованию юридического образования и науки в Республике Узбекистан", сообщает Минюст.

О чем еще говорится в указе?

Согласно указу, будет образован Институт государства и права Академии наук, который будет осуществлять фундаментальные и прикладные исследования в области государства, права и политико-правовой мысли.

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В документе также идет речь о Ташкентском государственном юридическом университете (ТГЮУ).

Согласно указу, данный вуз определен базовым высшим образовательным и научно-методическим учреждением по подготовке, переподготовке юридических кадров по специальности "юриспруденция".

C 2020/2021 учебного года все выпускники бакалавриата, получившие красный диплом по направлению "юриспруденция", смогут поступить в магистратуру ТГЮУ на платно-контрактную основу с оплатой 50% стоимости обучения, минуя обязательные вступительные испытания.

Данные учащиеся, в свою очередь, принимают на себя обязательство непрерывно работать как минимум три года в ТГЮУ, юридических факультетах, юридических техникумах и академическом лицее при ТГЮУ после окончания обучения.

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Также в ТГЮУ будет создан Факультет международного права и сравнительного правоведения. Его цель — подготовить высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции. Основу учебной программы составит изучение международного частного права, а также сравнительное исследование отечественного и японского, немецкого права и правовых систем развитых зарубежных стран.

Теги:
Образование, факультет, вузы, юрист, Университет



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