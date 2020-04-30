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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

В Министерстве водного хозяйства — новое назначение

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (358)
23701
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200430/14035874/V-Ministerstve-vodnogo-khozyaystva--novoe-naznachenie.html

Должность получил Вохиджон Ахмаджанов, который до этого возглавлял информационно-аналитический центр при данном ведомстве.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Пост заместителя министра водного хозяйства Узбекистана занял Вохиджон Ахмаджанов, сообщили в пресс-службе ведомства. 

На данную должность он был назначен по решению президента.

Министерство водного хозяйства
Ахмаджанов Вохиджон Мухамаджонович

Вохиджон Ахмаджанов ранее возглавлял информационно-аналитический центр при Министерстве водного хозяйства.

В задачи замминистра будут входить инновационное развитие данной сферы и активное внедрение в практику результатов научных разработок, передовых методов управления водными ресурсами и использования объектов водного хозяйства.

На днях стало известно о новых назначениях в Министерстве иностранных дел и Министерстве энергетики. Заместителем главы МИД стал Эркин Хамраев, заместителем министра энергетики — Бехзот Нарматов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (358)
Теги:
назначение, заместитель министра, Министерство сельского и водного хозяйства



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