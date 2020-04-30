В Министерстве водного хозяйства — новое назначение

Должность получил Вохиджон Ахмаджанов, который до этого возглавлял информационно-аналитический центр при данном ведомстве.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Пост заместителя министра водного хозяйства Узбекистана занял Вохиджон Ахмаджанов, сообщили в пресс-службе ведомства.

На данную должность он был назначен по решению президента.

Министерство водного хозяйства Ахмаджанов Вохиджон Мухамаджонович

Вохиджон Ахмаджанов ранее возглавлял информационно-аналитический центр при Министерстве водного хозяйства.

В задачи замминистра будут входить инновационное развитие данной сферы и активное внедрение в практику результатов научных разработок, передовых методов управления водными ресурсами и использования объектов водного хозяйства.

На днях стало известно о новых назначениях в Министерстве иностранных дел и Министерстве энергетики. Заместителем главы МИД стал Эркин Хамраев, заместителем министра энергетики — Бехзот Нарматов.