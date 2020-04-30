Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 апреля

Уровень выздоровления от COVID-19 продолжает расти: на данный момент, он составляет 56% от общего числа зараженных.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме к этому часу.

Данные по количеству новых пациентов

За последние сутки в Узбекистане выявлено еще 48 заболевших COVID-19. Таким образом, по данным на 10.00 по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 2 017 человек.

Динамика выздоровлений

Сегодня из инфекционных больниц, расположенных в Ташкенте, Самарканде, Сурхандарье и Андижане, выписались еще 67 человек.

В числе выздоровевших — двухлетний мальчик и 84-летняя пенсионерка.

Общее количество пациентов, кому удалось одолеть вирус, составляет 1133 человек.

Таким образом, сегодня уровень выздоровления от COVID-19 в Узбекистане составляет 56% от общего числа инфицированных.

К слову, вчера это было 54%.

Воздушные границы Узбекистана будут закрыты до 30 июня

Власти республики продлили приостановку авиасообщения с другими странами до 30 июня 2020 года.

Данные меры не коснутся грузовых рейсов. Отмечается, что чартерные рейсы осуществляться будут, но только по специальным решениям правительства.

С сегодняшнего дня разрешено ездить на авто и гулять

Власти страны начали поэтапное смягчение карантинных ограничений.

Так, по указанию президента, гражданам Узбекистана разрешили перемещаться по городу на личных и служебных автомобилях, однако делать это можно лишь в определенное время суток: с 7.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 20.00 вечера.

При этом поездки по-прежнему следует совершать только в случае необходимости: на работу и обратно, в медучреждение, за лекарствами и продуктами.

Также в республике с сегодняшнего дня разрешается выходить из дома на прогулку.

Важно: в стране все еще действует режим карантина, поэтому гулять можно только перед многоэтажными домами в городах и районах и во внутренних дворовых зонах. Граждане должны обязательно носить маски и соблюдать дистанцию в 2 метра.

Дети до 14 лет сопровождаются родителями.

Это касается и машин такси

В республике разрешается перемещаться не только на личных и служебных авто, но и на такси.

О возобновлении своей работы уже сообщили в MyTaxi. Перевозка пассажиров будет осуществляться в тех же промежутках: с 7.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 20.00 вечера.

Сколько штрафов выписано в республике за нарушение карантина

С начала введения ограничительных мер в Узбекистане оштрафовали свыше 71 тысяч человек за нарушение карантинного режима.

Протоколы составлялись из-за не соблюдения гражданами каких-либо санитарных правил и гигиенических норм.

Общая сумма штрафов за весь период составила 45,8 миллиарда сумов, из них поступило 14 миллиардов сумов.

Иностранцы, живущие в Узбекистане, помогли нуждающимся гражданам

Живущие в Узбекистане граждане Южной Кореи помогли социально-уязвимым семьям, оказавшимся из-за пандемии коронавируса в трудном положении. 360-ти нуждающимся семьям передали продовольственные товары.

К помощи подключились и компании из Южной Кореи, работающие в Узбекистане. Так, предприятие Farmer's Market передало 150 килограмм клубники больным коронавирусом и тем, кто находится в карантинных учреждениях.

Также компания отправила 260 килограммов клубники в пансионат "Ариран", где проживают одинокие престарелые люди из корейской диаспоры.

Другая южнокорейская фирма "Донгсан" предоставила медицинским работникам Узбекистана маски и 100 комплектов защитной одежды собственного производства.

Президент поручил смягчить ограничения для перевозки сельскохозяйственной продукции

В целях предотвращения потери поспевшей сельскохозяйственной продукции, а также в ответ на просьбы граждан, Шавкат Мирзиёев предложил разрешить осуществлять перевозки между городами и областями для доставки и продажи плодоовощной и бахчевой продукции, которую вырастили фермеры.

Об этом он заявил в ходе видеоселекторного совещания и отдельно подчеркнул: cейчас как никогда важно строго соблюдать все санитарные нормы и карантинные правила.

В противном случае, все усилия по предотвращению распространения COVID-19 на территории страны окажутся напрасными, подчеркнул глава республики.

Мирзиёев: понимаю, все устали, но давайте будем вежливыми друг к другу

Президент потребовал от сотрудников ОВД и Нацгвардии вежливого отношения к населению в условиях карантинных ограничений.

Глава государства отметил, что понимает, что все устали, но все же попросил правоохранителей уделить большее внимание культуре общения. По его словам, не переходя на личности людей, необходимо усилить разъяснительные работы и повысить культуру.

Узбекский автопром успешно справляется с вызовами, которые уготовила пандемия

Во всем мире одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей стала автомобильная промышленность. В таких условиях для стабильной работы предприятий необходимо воспользоваться возможностями прежде всего внутреннего рынка.

Пока при поддержке правительства Узбекистана и благодаря усилиям предприятий автомобилестроения АО "Узавтосаноат" удается сохранить на прежнем уровне объем производства, а также избежать сокращения рабочих мест.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило показатель в 3,23 миллиона человек, скончались свыше 228 тысяч человек.

Однако есть и хорошие новости — всего в мире болезнь побороли более миллиона человек.