В Министерстве образования опровергли слухи об отмене экзаменов в школах

Сейчас действительно рассматривается такой вариант. Ведомство пообещало сообщить через свои каналы о решении комиссии по данному вопросу.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Министерство народного образования (МНО) опровергло информацию об отмене школьных экзаменов в связи с пандемией.

"В некоторых средствах массовой информации опубликована информация о том, что в школах отменят экзамены. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Республиканская комиссия, МНО и заинтересованные госучреждения действительно рассматривают возможные варианты проведения или отмены итоговых и государственных экзаменов в 5-11 классах общеобразовательных школ.

Однако окончательное решение еще не принято, отмечается в заявлении.

Пока в МНО порекомендовали школьникам продолжать учебу, осваивая материал в ходе телевизионных уроков на каналах "Онлайн-школы".