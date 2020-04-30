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Пустой класс в школе

В Министерстве образования опровергли слухи об отмене экзаменов в школах

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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431310
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200430/14037471/V-Ministerstve-obrazovaniya-oprovergli-slukhi-ob-otmene-ekzamenov-v-shkolakh.html

Сейчас действительно рассматривается такой вариант. Ведомство пообещало сообщить через свои каналы о решении комиссии по данному вопросу.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Министерство народного образования (МНО) опровергло информацию об отмене школьных экзаменов в связи с пандемией.

"В некоторых средствах массовой информации опубликована информация о том, что в школах отменят экзамены. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Республиканская комиссия, МНО и заинтересованные госучреждения действительно рассматривают возможные варианты проведения или отмены итоговых и государственных экзаменов в 5-11 классах общеобразовательных школ.

Однако окончательное решение еще не принято, отмечается в заявлении.

Пока в МНО порекомендовали школьникам продолжать учебу, осваивая материал в ходе телевизионных уроков на каналах "Онлайн-школы".

Теги:
экзамен, школы, Министерство народного образования Узбекистана



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