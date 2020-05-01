20:06 01 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Узбекский текстиль

В Кашкадарье будет создан текстильный учебно-научный центр

Sputnik / Игорь Пантин
Общество
Получить короткую ссылку
139 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200501/14041235/V-Kashkadare-budet-sozdan-tekstilnyy-uchebno-nauchnyy-tsentr.html

Проект предусматривает строительство образцового учебно-научного центра международного уровня, который будет оснащен высокотехнологичным оборудованием для подготовки и переподготовки специалистов в текстильной отрасли.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Проект создания учебно-научного центра был представлен во время переговоров руководства ассоциации "Узтекстильпром" с главой генерального представительства AVIC International в Восточной Европе и Центральной Азии Син Мен, а также вице-президентом AIPEC Ванг Рунлан, сообщили в пресс-службе ассоциации.

На раскройном участке текстильного предприятия в Узбекистане
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Шавкат Мирзиёев поручил нарастить производство текстильной продукции в пять раз

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере подготовки кадров для текстильной отрасли Узбекистана.

Как отметил вице-президент AIPEC, планируемый к реализации китайский проект предусматривает строительство образцового учебно-научного центра международного уровня, который будет оснащен высокотехнологичным оборудованием для подготовки и переподготовки специалистов в текстильной отрасли.

Президент поручил экспортировать только готовую текстильную продукцию >>

Особое внимание было уделено активизации взаимодействия и развитию сотрудничества в рамках Программы "Один пояс один путь" - единой площадки КНР для взаимодействия с международными организациями, предприятиями и финансовыми институтами.

Напомним, в июне прошлого года специалисты текстильной промышленности Узбекистана прошли обучение в Китае. 

Они изучили стратегический и инновационный менеджмент, управление инвестициями и качеством. Также специалисты "Узтекстильпром" в рамках мероприятия презентовали проекты по подготовке квалифицированных кадров для данной отрасли.

Теги:
сотрудничество, Китай, Кашкадарьинская область, Узбекистан, текстильная продукция, Узтекстильпром, текстиль



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парад в честь Дня Победы: лучшие фото разных лет
Как выглядит памятник Воину-освободителю в Таллине после реставрации – эксклюзив Sputnik
Как выглядит памятник Воину-освободителю в Таллине после реставрации – эксклюзив Sputnik
Прогнозы по объемам денежных переводов на фоне коронавируса
На сколько коронавирус сократит денежные переводы мигрантов — прогнозы ВБ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться