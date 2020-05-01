В Кашкадарье будет создан текстильный учебно-научный центр

Проект предусматривает строительство образцового учебно-научного центра международного уровня, который будет оснащен высокотехнологичным оборудованием для подготовки и переподготовки специалистов в текстильной отрасли.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Проект создания учебно-научного центра был представлен во время переговоров руководства ассоциации "Узтекстильпром" с главой генерального представительства AVIC International в Восточной Европе и Центральной Азии Син Мен, а также вице-президентом AIPEC Ванг Рунлан, сообщили в пресс-службе ассоциации.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере подготовки кадров для текстильной отрасли Узбекистана.

Как отметил вице-президент AIPEC, планируемый к реализации китайский проект предусматривает строительство образцового учебно-научного центра международного уровня, который будет оснащен высокотехнологичным оборудованием для подготовки и переподготовки специалистов в текстильной отрасли.

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Особое внимание было уделено активизации взаимодействия и развитию сотрудничества в рамках Программы "Один пояс один путь" - единой площадки КНР для взаимодействия с международными организациями, предприятиями и финансовыми институтами.

Напомним, в июне прошлого года специалисты текстильной промышленности Узбекистана прошли обучение в Китае.

Они изучили стратегический и инновационный менеджмент, управление инвестициями и качеством. Также специалисты "Узтекстильпром" в рамках мероприятия презентовали проекты по подготовке квалифицированных кадров для данной отрасли.