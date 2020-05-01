Коронавирус в Узбекистане: главное на 1 мая

Число поборовших опасный недуг достигло 1182, а это почти 57% от общего количества зарегистрированных случаев.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме COVID-19 к этому часу.

Данные по количеству новых пациентов

К 15:00 1 мая в Узбекистане зафиксировано 2075 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 29 заболевших COVID-19.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил сегодня о 49 вылечившихся пациентах в Кашкадарье, Бухаре, Ташкенте и Самарканде. Причем в Кашкадарье на сегодняшний день больше нет больных коронавирусом. Среди выписанных из больниц - граждане Кыргызстана, а также 81-летний житель.

Таким образом, число поборовших опасный недуг достигло 1182, а это почти 57% от общего количества зарегистрированных случаев.

Жизнь после COVID-19

Сегодня у заразившейся коронавирусом 24-летней женщины родился здоровый малыш. Радостная новость пришла из столицы. Ребенок весит 3150 граммов, рост - 52 см. Несмотря на болезнь матери, новорожденный чувствует себя хорошо, сейчас его состояние под контролем медиков.

Вторая волна коронавируса

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиты Вуйнович, поскольку с данным штаммом вируса человечество ранее еще не сталкивалось, иммунитет есть у очень маленькой прослойки населения мира.

"До того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну", — отметила Вуйнович.

Многие эксперты сходятся с ней во мнении.

Прогнозы АБР

Размер и масштабы экономического спада в регионе Центральной Азии из-за пандемии коронавируса будут беспрецедентными, заявили в АБР.

Эксперты отмечают, директивным органам и центральным банкам республик, в том числе Узбекистана, необходимо предпринять решительные действия для того, чтобы поддержать экономику региона на плаву в разгар пандемии.

ВБ поможет преодолеть кризис

Всемирный банк выделил Узбекистану $200 млн на смягчение последствий COVID-19. Эта финпомощь дополнит пакет помощи в размере $95 млн, утвержденный Всемирным банком в апреле 2020 года, для укрепления систем здравоохранения и социальной защиты в рамках реагирования на последствия кризиса COVID-19.

Средства Всемирного банка пополнят госбюджет на фоне существенного сокращения налоговых поступлений и непредвиденного увеличения расходов на меры по противодействию последствиям COVID-19.

Сотрудничество с ООН

В ООН выразили готовность оказать консультационное и техническое содействие в разработке Программы сокращения бедности, которая призвана систематизировать комплекс мер по обеспечению социально-экономической поддержки незанятых и уязвимых слоев населения страны.

Заместитель генсека ООН отметил, что Узбекистан – первая страна, с которой проводятся двусторонние онлайн переговоры с начала пандемии, а это свидетельствует о намерениях обеих сторон углублять и расширять многоплановое сотрудничество.

Помощь медикам Узбекистана

Турецкое агентство TIKA передала медикам Узбекистана 5 тысяч комплектов средств защиты. В комплекты входят защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки, бахилы. Груз будет распределен между медицинскими учреждениями Узбекистана.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило показатель в 3,25 миллиона человек, скончались свыше 233 тысяч человек.

Однако есть и хорошие новости — всего в мире болезнь побороли более миллиона человек.