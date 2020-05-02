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Пыльная буря

Узгидромет опроверг появление пыльных бурь

© AFP 2018 / FAROOQ NAEEM
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200502/14043294/Uzgidromet-oproverg-poyavlenie-pylnykh-bur.html

В соцсетях распространилась информация о сильном ветре и пыльной буре, наблюдаемой в Туркменистане и распространении этого явления на территорию Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Несмотря на информацию в Интернете, пыльных бурь в Узбекистане не ожидается, сообщает Узгидромет.

"В социальных сетях распространилась информация о сильном ветре и пыльной буре, наблюдаемой в Туркменистане и распространении этого явления на территорию Узбекистана. В связи с этим, Узгидромет заявляет, что пыльных бурь по территории Узбекистана не ожидаетс", - говорится в сообщении.

По Каракалпакстану, Хорезмской области ожидается погода без осадков. По Бухарской, Навоийской областям ночью и утром дождь, местами сильный, возможна гроза, днем без осадков.

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Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

Теги:
погода, Узбекистан, Узбекистан



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